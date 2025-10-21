南魚沼市の巻機山で沢登りしていた男性ら2人が19日に遭難し、20日午前11時に40代の男性1人が救助されましたが21日、残る1人の捜索が続いています。



捜索が続いているのは、巻機山で沢登りをしていた群馬県前橋市に住む60代の男性です。



警察によりますと19日午前11時半頃、沢登りをしていた40代の男性から「下ることも登ることもできなくなった」と消防へ通報がありました。





この男性は18日に4人で巻機山に向けて沢登りを開始しましたが、避難小屋まで到着できず、登山道で4人で一泊しました。19日時点では、4人のうち3人は避難小屋まで登ろうとしましたが、40代の男性1人は登ることができず救助を要請していました。警察は悪天候や時間が遅かったことから、救助を20日午前6時ごろから開始し午前11時に40代の男性1人をヘリで救助しました。この男性にケガはありませんでした。沢登りをしていた4人のうち2人はすでに自力で下山しています。捜索の続いている60代の男性は下山が困難となり山に取り残されている状態だということです。60代の男性とは電話がつながらない状態で、連絡がとれていません。警察は、21日も午前9時半頃からヘリでの捜索活動を行っています。