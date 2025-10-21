「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２１日午前１０時現在で、システム・ロケーション<2480.T>が「買い予想数上昇」で５位となっている。



２１日の東京市場で、シスロケが買われ年初来高値を更新。２０日取引終了後に２６年３月期第２四半期累計（４～９月）の連結業績予想を引き上げたことが買い手掛かりとなっているようだ。



売上高予想は従来の８億４０００万円から８億６２００万円（前年同期比２．１％増）に、営業利益予想は２億４０００万円から３億２０００万円（同１７．２％増）に上方修正。商品の機能拡充や料金体系の柔軟性の向上で減収幅が抑制されるほか、更に新商品の売り上げが積み上がりはじめたことに加え、売上原価の低減及び販管費の減少が主な要因だとしている。なお、通期業績予想については売上高１７億円（前期比２．０％増）、営業利益５億１０００万円（同４．９％減）とする従来見通しを据え置いている。



出所：MINKABU PRESS