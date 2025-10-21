サインポスト<3996.T>が続伸している。２０日の取引終了後、ＥＣ事業者向けの新たなトータルソリューションブランド「Ｇｌｏｂａｌ ＧＯ！」の提供を開始すると発表しており、好材料視されている。



「Ｇｌｏｂａｌ ＧＯ！」は、さまざまな規模・成長ステージのＥＣ事業者に寄り添い、ＥＣオペレーションのＤＸを通じて企業の持続的成長を支援するソリューションブランドとして誕生。第１弾として、既存の受注管理システム（ＯＭＳ）や倉庫管理システム（ＷＭＳ）と柔軟に連携可能な出荷業務ＤＸツール「Ｇｌｏｂａｌ ＧＯ！ Ｓｍｏｏｔｈ ＥＣ」と、伴走型コンサルティング「Ｇｌｏｂａｌ ＧＯ！ Ｃｏｍｐａｓｓ」の提供を開始した。なお、２６年２月期業績への影響は軽微としている。



