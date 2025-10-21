外為サマリー：１５０円６０銭前後で推移、方向感に欠ける値動きに 外為サマリー：１５０円６０銭前後で推移、方向感に欠ける値動きに

２１日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５０円６５銭前後と前日午後５時時点に比べ１０銭弱のドル安・円高。ユーロは１ユーロ＝１７５円５５銭前後と同２０銭強のユーロ安・円高で推移している。



ドル円は、午前８時時点では、１５０円７０銭前後で推移していたが、午前９時過ぎに１５０円８０銭台に上昇した後に１５０円５０銭前後に軟化した。トランプ米大統領は今月末のアジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）首脳会議で中国の習近平国家主席と会談する予定で、米中対立の緩和期待が浮上。国内では、今日の首相指名選挙で高市早苗・自民党総裁が新首相に選出される見通しだ。ただ、これら材料は相場にはある程度、織り込まれており、ドル円相場は１５０円６０銭台を中心とする一進一退となり、方向感に欠ける値動きとなっている。



ユーロは対ドルでは１ユーロ＝１．１６５２ドル前後と同０．００１０ドル程度のユーロ安・ドル高で推移している。











出所：MINKABU PRESS