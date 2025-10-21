¡Ö¤Ð¤«²Ä°¦¤¤¡×¡ÖµÓåºÎï¡×¡ÖÀ¼¤«¤±¤¿¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡Ä¡×Èþ½÷¥â¥Ç¥ë¤¬¤¤¤È¤³½êÂ°¤ÎÂçµÜ¤ò¥¹¥¿¥ó¥É¤Ç±þ±ç
¡¡¥â¥Ç¥ë¤ÎÃ«ÆâÅÄ·ëÍ£¤µ¤ó(24)¤¬19Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à(@yui_yachida)¤ò¹¹¿·¤·¡¢RBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¤Î»î¹ç¤ò´ÑÀï¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡°ÊÁ°¤ÎÅê¹Æ¤ÇÂçµÜMFÃ«ÆâÅÄÅ¯Ê¿(23)¤¬¤¤¤È¤³¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿Ã«ÆâÅÄ·ëÍ£¤µ¤ó¡£18Æü¤Ë¥Û¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿J2Âè33Àá¡¦Æ£»ÞMYFCÀï¤òË¬¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢¡ÖÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ãÀï ±þ±ç¤·¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤¤¿! ¾¡¤Ã¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤¡¡×¤È¡¢¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÊÌ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤â¥Ô¥Ã¥Á¤òÇØ·Ê¤Ë»£¤Ã¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¡¢°ìÏ¢¤Î¼Ì¿¿¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¡Ö±þ±ç¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿!¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à»Ñ¡×¡Ö¤È¤Æ¤âÈþ¤·¤¤¡×¡ÖµÓåºÎï¡×¡Ö¤Ð¤«²Ä°¦¤¤¤Í¹û¤ì¤½¤¦¤À¡×¡Ö¤ä¤Á¤À¤µ¤ó¤·¤«¾¡¤¿¤ó¡×¡Ö¥ä¥Ð¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡Á¡×¡ÖÀ¼¤«¤±¤¿¤«¤Ã¤¿¤±¤É¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ÆÌµÍý¤Ç¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Ã«ÆâÅÄÅ¯Ê¿¤¬¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¤¿ÂçµÜ¤ÏÆ£»Þ¤ò1-0¤Ç²¼¤·¡¢º£µ¨3ÅÙÌÜ¤Î3Ï¢¾¡¡£J1¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ½Ð¾ì·÷Æâ¤Î6°Ì¤«¤é5°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£
¢¨8·î¤ËMFÃ«ÆâÅÄÅ¯Ê¿¤¬¤¤¤È¤³¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿Ã«ÆâÅÄ·ëÍ£¤µ¤ó
