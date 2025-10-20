マンド、イラストレーター早乙女道春をゲストに迎えイベント開催　ライブペイントも

デザイナー高巣満導が手掛ける「マンド（mando）」が、アートとファッションを交差させるイベント「Ink and Soul by mando」をブランドのショールームで開催する。開催日は11月1日。

【画像をもっと見る】

マンドは1997年に設立。メンズ・ウィメンズの枠にとらわれず、流行に左右されないクラシカルなデザインに、クチュールライクな仕立てやテクニックを組み合わせたカジュアルウェアを提案している。

イベントではイラストレーターの早乙女道春をゲストに迎え、イージーパンツのライブペイントを実施。顧客が持参した写真やイメージをもとに、高巣と早乙女が構図や色彩のバランスを相談しながら作品をその場で共創し、ペイントが施されたイージーパンツは購入することができる（数量限定）。また、ユナイテッドアローズ上級顧問の栗野宏文によるDJプレイも予定している。

◾️Ink and Soul by mando

開催日：2025年11月1日（土）

開催時間：14:00〜21:00

会場：mando show room

所在地：東京都世田谷区用賀 1-6-5