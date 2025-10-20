「エア ジョーダン 11」30周年記念モデルが登場　パール付きや刺繍など特別なデザイン

「ジョーダン ブランド（JORDAN BRAND）」が、「エア ジョーダン 11」の30周年を記念したモデルを発売する。日本では「Rare Air」「Pearl」「Gamma」「Tokyo」の4型を展開。Rare Airは10月18日から、Pearlは11月15日から、Gammaは12月13日から、そして日本限定のTokyoは2026年春からSNKRSおよび⼀部のジョーダン取扱店舗で販売となる。

Rare Airは、ホワイトをベースにブルーのアッパーとレッドのロゴをデザイン。アイレットには「JORDAN」の文字をあしらった。価格は3万5200円。

Pearlはウィメンズサイズのみの展開。アッパーにはセイルカラーのレザーを使用し、幅広のリボンレースを用いたシューレースには淡⽔パールのチャームが施されている。価格は3万5200円。

Gammaは、エア ジョーダン 11初のオールブラック仕上げ。エナメルレザーのマッドガード、鮮やかな「ガンマブルー」の半透明アウトソール、ナイロンメッシュを採用した。価格は3万5200円。

Tokyoは、マッドガードにグラデーションのレザー、アッパーにはスエードを使用。フロント部分には伝統的な⽇本刺繍が用いられ、アウトソールに描かれた地図はマイケル・ジョーダン（Michael Jordan）のチャンピオンへの道のりを示したという。価格は3万6300円。

