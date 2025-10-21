サッカー元日本代表MF三竿健斗（29＝鹿島）の妻で、元日本テレビでフリーアナウンサーの後藤晴菜（35）が21日までに自身のインスタグラムを更新。3歳娘の誕生日を祝うディズニー満喫ショットを披露した。

「娘が3歳になりました お誕生日のお祝いということでビビディバビディブティックで魔法をかけてもらって念願のプリンセスに大変身」と書き出すと、ディズニーリゾートの施設内でのプリンセス姿の愛娘や三竿の2ショット、アトラクションでの親子3ショットなどをアップ。

「この一年でお話しがとっても上手になり娘が考えていることや娘に見えている世界をより知れるように 喋り始めると可愛さがさらに増すとはよく聞いていましたが、本当にその通りで毎日可愛くて可愛くてたまりません」とつづると、「毎月の園のお誕生日会に参加するたびに自分はいつ3歳になれるのか気にしていて、『あと何回寝たら3歳？』と指折りでカウントダウンしながらお誕生日を迎えました 憧れの3歳。まちに待った3歳。またどんな可愛い姿を日々見せてもらえるのか本当に楽しみです」と締めくくった。

後藤の投稿に、フォロワーからは「娘ちゃん、お誕生日おめでとうございます 晴菜さんもママ3歳おめでとうございます」「はるなさんが楽しんでるのが笑顔で伝わってきて素敵な投稿」「娘さんの髪型可愛い〜！！」といった反響が寄せられている。