“投資家”桐谷さん、外食で嘆く「33%OFFのハンバーグなどを頂きました」
株主優待だけで生活する投資家“桐谷さん”ことタレントの桐谷広人氏（76）が20日、自身のXを更新し、ファミレスで食事したことを報告した。
【写真】76歳でよく食えるな…ガストで爆食いする桐谷さん 奥には謎の人影
連日のように株主優待券を使い食事する様子を伝える桐谷さん。この日は「ブース周りの後、優待で食事できる所を携帯で探したら、1キロ先に杵屋(うどん屋・グルメ杵屋)があるので歩いて向かいました。写真は歩いてる時に撮った東京タワー」と説明。
しかし「お店の所まで歩いたけど、お店は無し」と嘆きつつ、「それで更に田町まで歩いてカフェレストランガストへ。33%OFFのハンバーグなどを頂きました」と伝えた。
桐谷氏は365日株主優待と配当で生計を立てる投資家。25歳でプロ棋士に。57歳で引退した。バブル絶頂期の1984年に株を始め、バブル崩壊やITバブル、リーマンショックなど相場の浮き沈みを経験。資産は現在7億円とされる。
