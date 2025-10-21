¥é¥¤¥Ð¥ë¤¬»×¤¤¤Ã¤¤ê¡È¤¬¤Ã¤¯¤ê´é¡É»Å³Ý¤±¤é¤ì¤¿¶¯Îõ¤Êæ«¤Ë¼Â¶·¡¦²òÀâ¤¬ÂçÁûÆ°¡Ö´í¤Ê¤¤¡ª¡×¡ÖÌµÍý¤¸¤ã¤Í¡©¡×¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¡¿Ëã¿ý¡¦M¥ê¡¼¥°
¡¡»Å³Ý¤±¤é¤ì¤¿æ«¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¹ªÌ¯¡£¤«¤«¤Ã¤¿Â¦¤â¤ª¤â¤ï¤º¡È¤¬¤Ã¤¯¤ê´é¡É¤À¡£¡ÖÂçÏÂ¾Ú·ôM¥ê¡¼¥°2025-26¡×¡¢10·î20Æü¤ÎÂè2»î¹ç¤ÇKADOKAWA¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¡¦½ÂÀîÆñÇÈ¡Ê¶¨²ñ¡Ë¤¬¡¢¹ª¤ß¤ÊÁªÂò¤«¤é¥ê¡¼¥Á¤ò¤«¤±¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤Ë¥»¥¬¥µ¥ß¡¼¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦Àõ°æÆ²´ô¡Ê¶¨²ñ¡Ë¤¬°ìÈ¯¤ÇÊü½Æ¡£ÁÛÁü¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿ÂÔ¤ÁÇ×¤Ë¡¢¼êÇ×¤ò³ÎÇ§¤·¤¿½Ö´Ö¡¢°¢Á³¤È¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û½ÂÀî¤Î»Å³Ý¤±¤¿æ«¤ËÀõ°æ¡È¤¬¤Ã¤¯¤ê´é¡É¤Î½Ö´Ö
¡¡¾ìÌÌ¤ÏÆî2¶É1ËÜ¾ì¡£½ÂÀî¤Ï3Ëü2800ÅÀ»ý¤Á¤Î2ÃåÌÜ¡¢Àõ°æ¤Ï1Ëü3400ÅÀ»ý¤Á¤Î3ÃåÌÜ¤À¤Ã¤¿¡£¥È¥Ã¥×ÌÜ¤ÎÀÖºä¥É¥ê¥Ö¥ó¥º¡¦ÅÏÊÕÂÀ¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¤òÄÉÁö¤¹¤ë½ÂÀî¤Ï¡¢¿ÆÈÖ¤ÇÀÖÇ×´Þ¤ß¤ÎÌÌ»Ò¤¬¤¢¤ë¤Þ¤º¤Þ¤º¤ÎÇÛÇ×¤ò¤â¤é¤¤¡¢¤½¤Î¸å¤â¼¡¡¹¤ËÍ¸úÇ×¤ò¥²¥Ã¥È¡£¤ï¤º¤«5½ä¤Ç¥Æ¥ó¥Ñ¥¤¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¡£
¡¡´û¤Ë4¤Ä¤ÎÌÌ»Ò¤¬´°À®¤·¡¢¥Æ¥ó¥Ñ¥¤¤¹¤ë¤Ê¤éÆóËüÀÚ¤ê¤«»°ËüÀÚ¤ê¡£¤¿¤À½øÈ×¤Ç¤â¤¢¤ë¤À¤±¤Ë¡¢Ê¿ÏÂ¤Ê¤É¤¬¤Ä¤¯¹¥·Á¥Æ¥ó¥Ñ¥¤¤òÂÔ¤ÄÁªÂò¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Ç½ÂÀî¤Ï¤Þ¤ë¤ÇÌÂ¤¦ÁÇ¿¶¤ê¤â¸«¤»¤º¤Ë¡¢¤¹¤Ã¤È»°ËüÃ±µ³¤Ë¼è¤Ã¤¿¡£3½äÌÜ¤ËÏ»Ëü¤âÀÚ¤Ã¤Æ¤¢¤ê¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¶Ú°ú¤Ã¤«¤±¤Ë¤â¤Ê¤ë»°Ëü¡£Íä¤ß¤Ê¤¤Æ°¤¤â¹ç¤ï¤»¤¿¹ªÌ¯¤Êæ«¤À¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Þ¤ó¤Þ¤È¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤¬°ì¡¦°ì¡¦°ì¡¦»°Ëü¤È»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿Àõ°æ¤À¡£²òÀâ¤ÎÀÐ¶¶¿ÍÎ¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¤¬¡Ö´í¤Ê¤¤¡ª´í¤Ê¤¤¤è¡¢¤³¤ì¡ª¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡¢¼Â¶·¡¦ÆüµÈÃ¤ºÈ¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤â¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ªÂÔ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª°ìËü¡¢3¤Ä»ý¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¡£¡Ê¼êÇ×¤Î¡ËÇò¡¢Æî¡¢ÄÌ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡£¸½Êª¤¬¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¶ÛÇ÷´¶¤ò»ý¤Ã¤ÆÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÀÐ¶¶¤¬¡ÖÌµÍý¤¸¤ã¤Í¡©¤³¤ì¡×¤È¤³¤Ü¤¹¤È¡¢¡ÖÆó¡¦»°¡¦»°Ëü¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤¬¾¯¤Ê¤¤¡£°ì¡¢Æó¡¢Æó¤À¤Ã¤¿¤é¥Ú¥ó»°Ëü¤À¤±¤É¡×¤È¸À¤¤¤«¤±¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡Ö¡ÊÀõ°æ¤Î¼êÇ×¤Ë¡Ë°ìËü¡¢°Å¹ï¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡ª¤¸¤ã¤¢¥Ú¥ó¥Á¥ã¥ó¤Î¥±¡¼¥¹¤â¡ÊÆÉ¤ß¤«¤é¡Ëºï¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡×¤È¡¢º£¤Ë¤â»°Ëü¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡·ë²Ì¤ÏÊüÁ÷ÀÊ¤¬ÂçÁû¤®¤·¤¿ÄÌ¤ê¤Ë¡£Àõ°æ¤Î»Ø¤¬»°Ëü¤òÄÏ¤ó¤Ç²Ï¤ËÊü¤Ä¤È¡¢½ÂÀî¤¬°ìÈ¯¤Ç¥í¥ó¥¢¥¬¥ê¡£ÆüµÈ¤Ï¡Ö½ÂÀî¤Îæ«¡ªÆÇ²ç¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿Æ²´ô¡ª¡×¤È¶«¤Ö¤È¡¢Êü½Æ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Àõ°æËÜ¿Í¤Ï¡¢³«¤±¤é¤ì¤¿½ÂÀî¤Î¼êÇ×¤¬»°ËüÃ±µ³¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¡¢»×¤ï¤º¡Ö¤Ï¤¡¡Ä¡×¤È¡¢¤¬¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿É½¾ð¤Ç¤¿¤áÂ©¤òÏ³¤é¤·¤¿¡£
¡¡½ÂÀî¤Îæ«¡¢¤½¤ì¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Àõ°æ¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤âÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡£¡Ö¤¤¤ä¤³¤ì¤Ï¤¹¤²¡¼¤ä¡×¡Ö¤³¤ì¤Ïµ»¤¢¤ê¡×¡Ö¥¬¥¯¥Ã¤È¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤Ç°î¤ì¤«¤¨¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¨Ï¢ÌÁ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ¡¢ºÇ¹â°ÌÀï¡áºÇ¹â°ÌÀïÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ¡¢¶¨²ñ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ
¢¡M¥ê¡¼¥°¡¡2018Ç¯¤ËÁ´7¥Á¡¼¥à¤ÇÈ¯Â¤·¡¢2019-20¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´8¥Á¡¼¥à¡¢2023-24¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤ÏÁ´9¥Á¡¼¥à¡¢2025-26¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´10¥Á¡¼¥à¤Ë¡£³Æ¥Á¡¼¥à¡¢ÃË½÷º®À®¤Î4¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó³Æ120»î¹ç¡ÊÁ´300»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¾å°Ì6¥Á¡¼¥à¤¬¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿Ê½Ð¡£³Æ¥Á¡¼¥à20»î¹ç¡ÊÁ´30»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¾å°Ì4¥Á¡¼¥à¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ê16»î¹ç¡Ë¤Ë¿Ê¤ßÍ¥¾¡¤òÁè¤¦¡£Í¥¾¡¾Þ¶â¤Ï7000Ëü±ß¡£
¡ÊABEMA¡¿Ëã¿ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê¡Ë