浜辺美波×目黒蓮『ほどなく、お別れです』、涙と希望に心震える最新予告解禁
浜辺美波とSnow Man・目黒蓮がダブル主演する映画『ほどなく、お別れです』より、豪華キャスト集結の最新予告映像が解禁された。
「小学館文庫小説賞」の大賞受賞作で、現在累計40万部を突破している長月天音の「ほどなく、お別れです」シリーズ（小学館文庫刊）を実写映画化。就職活動に全敗し途方に暮れる中、とあるきっかけで葬儀会社にインターンとして就職した清水美空（浜辺美波）と、そんな彼女を厳しく指導する指南役の葬祭プランナー・漆原礼二（目黒蓮）がタッグを組み、“最高の葬儀”を目指す物語だ。
浜辺、目黒のほか、森田望智、光石研、志田未来、渡邊圭祐、野波麻帆、原田泰造、西垣匠、久保史緒里、古川琴音、北村匠海ら総勢10名の実力派キャストが集結し、作品を豪華に彩る。
このたび、最新予告が解禁。
「すみません、伝言を預かったのですが…」と、葬祭プランナー・漆原の前に現れたのは、就職活動全敗中の美空。故人からのメッセージに「気味悪いですよね」と自嘲する理由…それは、美空には“聞こえるはずのない故人の声”が聴こえるから。そんな不思議な出会いから、漆原は美空を葬祭プランナーとしてスカウトし、2人は“最高のお見送り”を目指す。
お腹の子と共に命を落とした妻へ、幼くして病でこの世を去った娘へ、離れた場所で暮らす家族へ。様々な事情を抱え、後悔と無念の気持ちを前に立ち尽くす遺族に、2人がどんな言葉で寄り添い、区切りとなる式をあげるのか…？ やり場のない想いを抱えた登場人物たちが一歩前に踏み出す姿に、観る者の心が救われる。
そして、葬祭プランナーとしてさまざまな家族と出会い、日々成長していく美空と、そんな彼女の“能力”を信じて共闘する漆原。ぶつかり合いながらも、2人は、やがて息の合ったバディへと変貌していく。
最後に漆原が優しく語り掛ける「ほどなく、お別れです」という言葉に隠された意味とは？ また、ラストカットで美空が涙を湛えた理由とは？ 悲しいお別れのその先に、あたたかな希望に包まれる作品に仕上がっている。
映画『ほどなく、お別れです』は、2026年2月6日全国公開。
