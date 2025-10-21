「東京へのラブレター」ブレンダン・フレイザー、平岳大＆柄本明らと共に『レンタル・ファミリー』ロンドン映画祭プレミアに登壇
オスカー俳優ブレンダン・フレイザー主演の映画『レンタル・ファミリー』（2026年2月27日公開）が、第69回ロンドン映画祭にて現地時間10月16日にプレミア上映を実施。ブレンダンのほか、平岳大、山本真理、柄本明、ゴーマン シャノン 眞陽、HIKARI監督が登壇し、会場を盛り上げた。
【写真】ブレンダン・フレイザーら集結『レンタル・ファミリー』ロンドン映画祭プレミアの様子
本作の主人公は、報酬を得て“家族”の役割を演じる俳優を派遣する「レンタル・ファミリー」会社で働くことになったアメリカ人中年男性のフィリップ。東京をはじめとした日本各地を舞台に、“レンタル・ファミリー”として出会う人々と交流を重ねる中で、少しずつ自らの人生に向き合い、生きる喜びを見出していく姿を描くハートフルなヒューマンドラマだ。
監督を務めるのは、長編デビュー作『37セカンズ』でベルリン国際映画祭ほか世界中の映画祭で注目を集め、『Beef／ビーフ』、『TOKYO VICE』などの話題作を手掛けてきたアメリカをベースに活躍する日本人監督のHIKARI。
第69回ロンドン映画祭（現地時間10月8〜19日開催）にて、本作が16日、プレミア上映を開催。ロンドン映画祭は、英国映画協会（BFI: British Film Institute）が主催するイギリス最大の国際映画祭。世界各国から選ばれた最新の話題作や独立系作品、ドキュメンタリーなど、幅広いジャンルの作品が上映されている。
本作の上映会場となった、サウスバンク・センター内にある2700人収容のロイヤル・フェスティバル・ホールのチケットは即完売。当日は上映を待ちかねた様々な年齢や人種の映画ファンが詰めかけ、多彩な観客層で賑わった。
レッドカーペットイベントには、主演のブレンダンをはじめ、日本人キャストの平岳大、山本真理、柄本明、ゴーマン シャノン 眞陽、そしてHIKARI監督が登場。会場には多くのファンやメディアが詰めかけ、ブレンダンの登場とともに大歓声が巻き起こった。ブレンダンはファンの求めるサインや写真撮影に気さくに応じながら、「この素敵な映画をロンドンのみんなが楽しんでくれることを楽しみにしてるよ」と笑顔で語った。
満席の会場で行われたプレミア上映後には、エンドロールが終わると同時に大きな拍手とスタンディングオベーションが起こり、会場は熱気に包まれた。
上映に先立ち、HIKARI監督とブレンダン、平、山本、柄本、シャノンが登壇し、舞台あいさつとQ＆Aも実施。「とてもタイムリーなトピックを取り上げた映画だと思いますが、着想はどこから来たのですか？」という質問に対し、HIKARI監督は「東京のような大都会にいると、移り変わりの速さの中で多くの人が孤独を感じながら生きています。そんな孤独を感じる一人一人がつながっていく様々な経験を描きたくてこの物語を描き始めました」と返答。
柄本は「このストーリーの何があなたを魅了しましたか？」という質問に対し、「人は限りある命を生きる中で必ず老いと直面する。ただ、老いや孤独が必ずしも悪いことだけではなく、向き合う中で自分の中の豊かさを見つけることもある。そこがこの作品の素晴らしいところです」と答え、会場の大きな拍手を誘った。
平と山本は、自身の海外生活の経験が、本作で描かれる孤独とそれを乗り越える方法に大いに反映されたことを実体験とともにコメント。本作が本格的な映画初出演となるシャノンは「信じられないような体験でした。そして今ここに大勢皆さんの前で、こんな素敵な方々と一緒に舞台に立っていることが本当に信じられません」と語り、拍手に包まれていた。
最後にブレンダンが「東京へのラブレターでもあり、孤独を感じながら生きている世界中の人々に向けた映画です。ここロンドンで私たちの愛を感じていただけると嬉しいです」と締めくくり、会場から再び大きな拍手が送られた。
現地で鑑賞した観客からは「信じられないくらいハートウォーミングな映画」、「優しさとスイートさに満ちた作品で笑顔を誘われた」といった賞賛の声が相次ぎ、SNS上や会場で多くの反響が寄せられている。
なお本作は日本でも、第38回東京国際映画祭のガラ・セレクション部門に正式出品が決定。日本を含むアジア最速上映となるアジアン・プレミア開催が予定されている。物語の舞台となった東京で行われるアジアン・プレミアには、HIKARI監督の来日に加え、柄本、シャノン 、木村文、森田望智、篠崎しの（※「崎」は「たつさき」が正式表記）、真飛聖ら個性豊かなキャスト陣も参加予定だ。
他人の人生の中で“仮の”役割を演じることで、想像もしなかった人生を体験しはじめる主人公フィリップ。日本での生活に居心地の良さを感じながらも、自分自身を見失いかけていた彼が思いがけず発見していく生きる喜びとは―？
映画『レンタル・ファミリー』は、2026年2月27日より公開。
【写真】ブレンダン・フレイザーら集結『レンタル・ファミリー』ロンドン映画祭プレミアの様子
本作の主人公は、報酬を得て“家族”の役割を演じる俳優を派遣する「レンタル・ファミリー」会社で働くことになったアメリカ人中年男性のフィリップ。東京をはじめとした日本各地を舞台に、“レンタル・ファミリー”として出会う人々と交流を重ねる中で、少しずつ自らの人生に向き合い、生きる喜びを見出していく姿を描くハートフルなヒューマンドラマだ。
第69回ロンドン映画祭（現地時間10月8〜19日開催）にて、本作が16日、プレミア上映を開催。ロンドン映画祭は、英国映画協会（BFI: British Film Institute）が主催するイギリス最大の国際映画祭。世界各国から選ばれた最新の話題作や独立系作品、ドキュメンタリーなど、幅広いジャンルの作品が上映されている。
本作の上映会場となった、サウスバンク・センター内にある2700人収容のロイヤル・フェスティバル・ホールのチケットは即完売。当日は上映を待ちかねた様々な年齢や人種の映画ファンが詰めかけ、多彩な観客層で賑わった。
レッドカーペットイベントには、主演のブレンダンをはじめ、日本人キャストの平岳大、山本真理、柄本明、ゴーマン シャノン 眞陽、そしてHIKARI監督が登場。会場には多くのファンやメディアが詰めかけ、ブレンダンの登場とともに大歓声が巻き起こった。ブレンダンはファンの求めるサインや写真撮影に気さくに応じながら、「この素敵な映画をロンドンのみんなが楽しんでくれることを楽しみにしてるよ」と笑顔で語った。
満席の会場で行われたプレミア上映後には、エンドロールが終わると同時に大きな拍手とスタンディングオベーションが起こり、会場は熱気に包まれた。
上映に先立ち、HIKARI監督とブレンダン、平、山本、柄本、シャノンが登壇し、舞台あいさつとQ＆Aも実施。「とてもタイムリーなトピックを取り上げた映画だと思いますが、着想はどこから来たのですか？」という質問に対し、HIKARI監督は「東京のような大都会にいると、移り変わりの速さの中で多くの人が孤独を感じながら生きています。そんな孤独を感じる一人一人がつながっていく様々な経験を描きたくてこの物語を描き始めました」と返答。
柄本は「このストーリーの何があなたを魅了しましたか？」という質問に対し、「人は限りある命を生きる中で必ず老いと直面する。ただ、老いや孤独が必ずしも悪いことだけではなく、向き合う中で自分の中の豊かさを見つけることもある。そこがこの作品の素晴らしいところです」と答え、会場の大きな拍手を誘った。
平と山本は、自身の海外生活の経験が、本作で描かれる孤独とそれを乗り越える方法に大いに反映されたことを実体験とともにコメント。本作が本格的な映画初出演となるシャノンは「信じられないような体験でした。そして今ここに大勢皆さんの前で、こんな素敵な方々と一緒に舞台に立っていることが本当に信じられません」と語り、拍手に包まれていた。
最後にブレンダンが「東京へのラブレターでもあり、孤独を感じながら生きている世界中の人々に向けた映画です。ここロンドンで私たちの愛を感じていただけると嬉しいです」と締めくくり、会場から再び大きな拍手が送られた。
現地で鑑賞した観客からは「信じられないくらいハートウォーミングな映画」、「優しさとスイートさに満ちた作品で笑顔を誘われた」といった賞賛の声が相次ぎ、SNS上や会場で多くの反響が寄せられている。
なお本作は日本でも、第38回東京国際映画祭のガラ・セレクション部門に正式出品が決定。日本を含むアジア最速上映となるアジアン・プレミア開催が予定されている。物語の舞台となった東京で行われるアジアン・プレミアには、HIKARI監督の来日に加え、柄本、シャノン 、木村文、森田望智、篠崎しの（※「崎」は「たつさき」が正式表記）、真飛聖ら個性豊かなキャスト陣も参加予定だ。
他人の人生の中で“仮の”役割を演じることで、想像もしなかった人生を体験しはじめる主人公フィリップ。日本での生活に居心地の良さを感じながらも、自分自身を見失いかけていた彼が思いがけず発見していく生きる喜びとは―？
映画『レンタル・ファミリー』は、2026年2月27日より公開。