みちょぱ＆大倉士門、夫婦で富士急へ 腕組みショット公開「お洒落な2人」「お似合い」の声
【モデルプレス＝2025/10/21】タレントの大倉士門が10月19日、自身のInstagramを更新。妻でタレントの“みちょぱ”こと池田美優と富士急ハイランドを訪れたことを報告し、夫婦ショットを公開した。
【写真】みちょぱ＆大倉士門「お似合いの夫婦」富士急でラブラブ密着
大倉は「少し前に久々の富士急へ夫婦で行ってきた」と報告。「絶叫好きの僕たちにはたまらん時間 朝から閉園まで楽しみまくったそんな日」と綴り、サングラスをかけTシャツにデニムのカジュアルスタイルで揃えた夫婦の腕組みショットや園内の様々な場所での自身のショットを公開した。
また、みちょぱも同日Instagramを更新し、大倉とのデート写真を公開。「この楽しさ久々に感じてもうすぐにでもまた行きたい！！！絶叫だいすき！最高！」と振り返っている。
この投稿に、ファンからは「お似合いの夫婦」「素敵」「お洒落な2人」「仲良しが伝わってきてほっこりする」「かっこいい」などと反響が寄せられている。
みちょぱと大倉は、2022年10月22日に結婚を発表。互いのSNSではたびたび2ショットなどを投稿し、仲睦まじい様子を公開している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】みちょぱ＆大倉士門「お似合いの夫婦」富士急でラブラブ密着
◆みちょぱ＆大倉士門、夫婦で富士急ハイランドへ
大倉は「少し前に久々の富士急へ夫婦で行ってきた」と報告。「絶叫好きの僕たちにはたまらん時間 朝から閉園まで楽しみまくったそんな日」と綴り、サングラスをかけTシャツにデニムのカジュアルスタイルで揃えた夫婦の腕組みショットや園内の様々な場所での自身のショットを公開した。
◆みちょぱ＆大倉士門の夫婦ショットに反響
この投稿に、ファンからは「お似合いの夫婦」「素敵」「お洒落な2人」「仲良しが伝わってきてほっこりする」「かっこいい」などと反響が寄せられている。
みちょぱと大倉は、2022年10月22日に結婚を発表。互いのSNSではたびたび2ショットなどを投稿し、仲睦まじい様子を公開している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】