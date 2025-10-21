テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は２１日、きょうにも自民党・高市早苗総裁が首相に選出される見通しで日本維新の会との連立政権が誕生すると報じた。

２０日夕方に自民党の高市早苗総裁と日本維新の会の吉村洋文代表（大阪府知事）が国会内で会談して連立政権の樹立で正式合意。合意書に署名した。これにより高市総裁が首相となり、新内閣が誕生となることを伝えた。

また、閣僚人事で維新側の党員は入らないことにスタジオ出演した同局の政治部記者は「これまでの公明党とは関わり方が違うというのは明らかです」と語った。

これにコメンテーターの弁護士・菊間千乃氏は「連立って何なんだろうと思う」とコメント。そして「今回、高市新内閣を発足させるためだけに維新の票がほしいということで維新もそこだけに協力するというようにも見えてくるし、本当に維新と自民が合致して物事を進めていくところまで本当に合意しているんだろうか。閣外協力って何でなのだろう」と疑問を投げた。

元テレビ朝日社員でコメンテーターの玉川徹氏は「閣外というのは政府の責任を問われないんですよ」とひとこと。菊間氏は「やっぱり（責任を）問われたくないってことなんですか」と考え込むように繰り返した。

玉川氏は「だってこれから難しいですよ、運営が。失敗したときに政府の中に入っていれば政府の一員として責任が問われる。だから僕は、そこはちょっと逃げ腰になったのかなと思う」と私見。菊間氏は「でも連立って本来そういうものじゃないかと思うので、それで責任を問われないような立ち位置でいるというのが連立なんだろうかという気はします」と語った。