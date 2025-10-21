「雨の日に履く靴がない」人へ！【グローバルワーク】1足あると安心♡「おしゃれシューズ」

「雨の日も、ストレスなくお出かけしたい！」そんな人におすすめしたいのは、機能性が備わっている【グローバルワーク】のシューズ。今回は、公式オンラインストアで「優れた防水性」と紹介されているローファーに加え、「特殊な加工により4cmの浸水に4時間耐える試験に合格しています」（公式オンラインストアより）という、バレエシューズとスニーカー、そして晴雨兼用のブーツをご紹介。雨の日もおしゃれが楽しくなりそうな、シューズをぜひチェックしてみてください。

雨の日はコレ！ オンオフ使えるおしゃれローファー

【グローバルワーク】「レインローファー」\3,990（税込）

旬のトラッドスタイルを楽しめる「レインローファー」は、「優れた防水性」（公式オンラインストアより）が備わっているのが特徴です。ゴールドカラーのビットがキラリと光り、リュクスなムードを演出。足元からコーデを格上げできそうなローファーは、休日だけじゃなく、お仕事やオケージョンにも幅広いシーンに活躍しそうです。

どんな服装にもマッチしやすいバレエシューズ

【グローバルワーク】「レインバレエ」\4,490（税込）

ちょこんと付いているリボンが可愛いバレエシューズ。ロマンチックムード高まる今シーズンに、プラスワンでトレンド感アップを狙えそう。シンプルなデザインで服装を選ばず合わせやすいため、「なに履こう？」そんなときも頼りになりそうです。晴れた日も雨の日も履いて行けそうなデザインも嬉しいポイント。

雨の日の強い味方になりそうな高機能スニーカー

【グローバルワーク】「透湿防水レインスニーカー」\5,990（税込）

「透湿機能もプラスして、浸水は防ぎながら蒸れにくく快適」（公式オンラインストアより）と、ブランドもイチオシのスニーカー。天候が不安定な日も気にせずお出かけできるため、レジャーシーンやスポーツシーンにも活躍しそうです。スッキリとしたフォルムと洗練されたデザインで、デイリー使いしやすいのも嬉しいポイント。

秋冬コーデにヘビロテしそうな軽量ブーツ

【グローバルワーク】「エアかる晴雨兼用ボリュームソールブーツ」\6,990（税込）

こちらは、撥水や抗菌防臭機能が付いている晴雨兼用のブーツ。5.6cmのボリュームソールながら、約960gと軽量設計で、ストレスフリーの履き心地を実感できそう。公式オンラインストアで「天候問わず、おしゃれかつ快適な履き心地」と紹介されているように、毎日のお出かけにヘビロテしそうです。

writer：mana.i