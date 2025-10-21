ミニーとエルサの上品なデザイン！ベルメゾン ディズニー「サイド切り替えワンピース」
ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」
今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、ふんわりキャンディスリーブがかわいい、ディズニーデザイン「サイド切り替えワンピース」の紹介をします☆
ベルメゾン ディズニー「サイド切り替えワンピース」
© Disney
価格：3,490円（税込）
サイズ：100、110、120、130、140
販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ
切り替えの効いたエレガントなデザインのワンピース。
ふんわりとしたキャンディスリーブが可愛らしく、左肩にはキャラクターモチーフの刺繍が施されています！
一着で上品な装いになり、タイツに合わせても素敵で、右側にはポケットも☆
デザインは「ミニーマウス」と「エルサ」の2種類がラインナップします。
ミニーマウス
「ミニーマウス」デザインのワンピース。
えんじ色とグレーの配色使いが大人っぽくてオシャレ！
サイドや袖には、ドット柄がプリントされています。
左肩には「ミニーマウス」のお顔のシルエットやロゴ、リボンの刺繍入り。
エルサ
『アナと雪の女王』に登場する「エルサ」デザインのワンピース。
「エルサ」のイメージカラーでもあるブルーが基調で、サイドや袖にはネイビーが使われています◎
サイドや袖には「エルサ」や雪の結晶、雪だるま「オラフ」のプリントも☆
左肩には「エルサ」の美しい横顔シルエットと、雪の結晶の刺繍があしらわれています。
＜素材アップ＞
身生地は綿100％のカットソー素材を使用。
伸縮性があり着心地ばっちりです。
おすまし顔でお出かけしたくなる一着！
ふんわりキャンディスリーブが可愛い、ディズニーデザイン「サイド切り替えワンピース」の紹介でした☆
ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。
