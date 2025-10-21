ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、ふんわりキャンディスリーブがかわいい、ディズニーデザイン「サイド切り替えワンピース」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「サイド切り替えワンピース」

© Disney

価格：3,490円（税込）

サイズ：100、110、120、130、140

販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

切り替えの効いたエレガントなデザインのワンピース。

ふんわりとしたキャンディスリーブが可愛らしく、左肩にはキャラクターモチーフの刺繍が施されています！

一着で上品な装いになり、タイツに合わせても素敵で、右側にはポケットも☆

デザインは「ミニーマウス」と「エルサ」の2種類がラインナップします。

ミニーマウス

© Disney

「ミニーマウス」デザインのワンピース。

えんじ色とグレーの配色使いが大人っぽくてオシャレ！

サイドや袖には、ドット柄がプリントされています。

© Disney

左肩には「ミニーマウス」のお顔のシルエットやロゴ、リボンの刺繍入り。

エルサ

© Disney

『アナと雪の女王』に登場する「エルサ」デザインのワンピース。

「エルサ」のイメージカラーでもあるブルーが基調で、サイドや袖にはネイビーが使われています◎

© Disney

サイドや袖には「エルサ」や雪の結晶、雪だるま「オラフ」のプリントも☆

© Disney

左肩には「エルサ」の美しい横顔シルエットと、雪の結晶の刺繍があしらわれています。

© Disney

＜素材アップ＞

身生地は綿100％のカットソー素材を使用。

伸縮性があり着心地ばっちりです。

おすまし顔でお出かけしたくなる一着！

ふんわりキャンディスリーブが可愛い、ディズニーデザイン「サイド切り替えワンピース」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

