30代の垢抜け＆若見えはこれで叶う！イエベさん向けプチプラアイテム＆メイク

こんにちは！ラピス認定16タイプパーソナルカラーアナリスト®のtobibiです。30代になると肌のハリやツヤが衰え始めたり、くすみ・影が目立ちやすくなります。今回は垢抜けと若見えが叶うイエベさん向けのプチプラアイテムとメイク方法を紹介したいと思います♡

ベースメイク編

元々肌に黄みがあるイエベさんはストレスや加齢などが原因で肌が黄ぐすみして見えてしまうことも…。

黄ぐすみが気になる時におすすめなのがパープルのコントロール下地。

くすみが気になる目の下や頬の中心に塗ることで、透明感のある肌に！

おすすめのパープルのコントロール下地はこちら

TIRTIR マスクフィットトーンアップエッセンス ラベンダー

肌悩みが増えてくる30代ですが、シミや肌トラブルを隠そうとカバー力高めのファンデーションを使ってしまうと厚塗り感が出て、老けて見えてしまいます。

程よくカバー力があるツヤ〜セミマットなテクスチャーのファンデーションを使い、肌悩みが気になる部分には部分的にコンシーラーを使うと厚塗り感が出にくいです！

おすすめのファンデーションはこちら

Chacott グラスヴェール クッションファンデーション

フェイスパウダーは肌の乾燥が気になる場合、鼻周りやTゾーンなど皮脂が出やすいところだけ軽めにつけるのがおすすめです！

全顔にフェイスパウダーを塗る際は粉っぽさが出ないように量を調整してから軽く塗るのがコツです。

おすすめのフェイスパウダーはこちら

CandyDoll ブライトシアーパウダー＋

アイメイク編

垢抜けと若見えが叶うアイメイクのポイントは以下の2点です！

・あたたかみのあるコーラル･ブラウン系のアイシャドウを使う

・マスカラ･アイライナーはブラウンで統一する

30代が濃いブラウンのアイシャドウを使うと影になって老けて見える原因に。

アイシャドウは明るいコーラルやベージュ、ソフトブラウンなどを使うのがおすすめです！

おすすめのアイシャドウはこちら

2aN ベターミーアイパレット 01サンリット

【塗り方】

Bをまぶた全体に塗る。

◆Dを二重幅と下まぶたに塗る。

Eを二重幅に重ねて塗る。

ぁFを目尻にふんわり塗る。

ァAを上まぶたの中心･涙袋に塗る。

ギラギラした大粒のラメは悪目立ちしてしまうので、しっとりとしたツヤ感のあるラメやパールを使うと◎

特に上まぶたの中心や涙袋に繊細なラメやパールを塗ると目元のくすみが飛び、若見えが叶います♡

また、イエベさんが黒のマスカラやアイライナーを使うと重く見えてしまうので、オレンジブラウンやダークブラウンのものを使うのがおすすめです！

おすすめのマスカラとアイライナーはこちら

キュルアム アイチューニングライナー コーラルモカ（右）

Wonjungyo ウォンジョンヨ ヌードアイラッシュ 06ディープブラウン（左）

ポイントメイク編

30代の方にこそ使っていただきたいのはチークとハイライト。チークやハイライトを使うと肌のくすみを飛ばしてくれるので若々しく見せてくれます！

イエベさんはピーチやコーラル系の肌馴染みの良いカラーのチークを使うと健康的で垢抜けた印象に。ブラシに少量取り、頬骨より少し上の位置にふんわり横広めに入れるとリフトアップして若見えが叶います！

ハイライトはクリームタイプのものを使うと自然なツヤ感が出て◎頬の高い位置や鼻筋にポイントで入れるとハリのある若々しい肌印象に見えます！

おすすめのチークとハイライトはこちらです。

Glint ハイライター ローズピーチ

hana by hince シャインハイライターバーム 01シャンパン

リップメイク編

唇の乾燥が目立つと一気に老けた印象に…。

30代の方はツヤ感のあるバームやティント、セミマットなテクスチャーのリップを使うのがおすすめです！

イエベさんはコーラル･テラコッタ･ベージュ系のカラーを使うと血色感が出て垢抜けた印象に♡

おすすめのリップはこちらです。

DAISY DOLL by MARY QUANT デイジードール リップ スティーラー 03パワーを注ぐコハク

いかがだったでしょうか？今回は30代の垢抜けと若見えが叶うイエベさん向けのプチプラアイテム＆メイク方法を紹介いたしました。どのアイテムもプチプラで取り入れやすいのでぜひお試しください♪