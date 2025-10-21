チェンジャブルベルト付きウォッチ

ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、その日の気分でベルトの着せ替えが楽しめる、ディズニー＆ピクサーデザイン「チェンジャブルベルト付きウォッチ」の紹介をします☆

 

ベルメゾン ディズニー＆ピクサー「チェンジャブルベルト付きウォッチ」バズ・ライトイヤー

 

価格：10,800円（税込）

サイズ：径約4.0cm、厚さ約1.0cm

全長約24.2cm（適応サイズ約13.5cm〜18.5cm）

主材：すずと亜鉛の合金、ミネラルガラス、合成皮革ベルト

クオーツ式

保証書付き

替えベルト付き

※防水仕様ではありません。

販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

 

ディズニー＆ピクサー『トイ・ストーリー』シリーズに登場する「バズ・ライトイヤー」デザインの腕時計。

宇宙のようなブルーとスケルトン仕様の文字盤にロゴをあわせ、「バズ・ライトイヤー」の世界観を表現しています☆

 

スケルトン仕様なので内部が透けて見えてとってもオシャレ！

秒針は「バズ・ライトイヤー」のイメージカラーでもあるグリーンになっています。

 

2種類のベルト付きなのもうれしいポイント。

その日の気分や、コーディネートに合わせて着せ替えが楽しめます。

 

ベルトは、ネイビー地にロゴのみがデザインされたシンプルな柄と、『トイ・ストーリー』シリーズの人気キャラクター「エイリアン」がたくさんデザインされたユニークな柄の2種類。

ベルトを替えるだけで雰囲気もガラッと変わります◎

 

腕時計は高級感のあるギフトボックスに入っています。

自分用にはもちろん、ギフトにもオススメ。

 

時間を確認するたびにワクワクしそう！

その日の気分でベルトの着せ替えが楽しめる、ディズニー＆ピクサーデザイン「チェンジャブルベルト付きウォッチ」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

