スケルトン文字盤のバズ・ライトイヤーデザイン！ベルメゾン ディズニー＆ピクサー「チェンジャブルベルト付きウォッチ」
ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」
今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、その日の気分でベルトの着せ替えが楽しめる、ディズニー＆ピクサーデザイン「チェンジャブルベルト付きウォッチ」の紹介をします☆
ベルメゾン ディズニー＆ピクサー「チェンジャブルベルト付きウォッチ」バズ・ライトイヤー
© Disney / Pixar
価格：10,800円（税込）
サイズ：径約4.0cm、厚さ約1.0cm
全長約24.2cm（適応サイズ約13.5cm〜18.5cm）
主材：すずと亜鉛の合金、ミネラルガラス、合成皮革ベルト
クオーツ式
保証書付き
替えベルト付き
※防水仕様ではありません。
販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ
ディズニー＆ピクサー『トイ・ストーリー』シリーズに登場する「バズ・ライトイヤー」デザインの腕時計。
宇宙のようなブルーとスケルトン仕様の文字盤にロゴをあわせ、「バズ・ライトイヤー」の世界観を表現しています☆
© Disney / Pixar
スケルトン仕様なので内部が透けて見えてとってもオシャレ！
秒針は「バズ・ライトイヤー」のイメージカラーでもあるグリーンになっています。
© Disney / Pixar
2種類のベルト付きなのもうれしいポイント。
その日の気分や、コーディネートに合わせて着せ替えが楽しめます。
© Disney / Pixar
ベルトは、ネイビー地にロゴのみがデザインされたシンプルな柄と、『トイ・ストーリー』シリーズの人気キャラクター「エイリアン」がたくさんデザインされたユニークな柄の2種類。
ベルトを替えるだけで雰囲気もガラッと変わります◎
© Disney / Pixar
腕時計は高級感のあるギフトボックスに入っています。
自分用にはもちろん、ギフトにもオススメ。
時間を確認するたびにワクワクしそう！
その日の気分でベルトの着せ替えが楽しめる、ディズニー＆ピクサーデザイン「チェンジャブルベルト付きウォッチ」の紹介でした☆
ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post スケルトン文字盤のバズ・ライトイヤーデザイン！ベルメゾン ディズニー＆ピクサー「チェンジャブルベルト付きウォッチ」 appeared first on Dtimes.