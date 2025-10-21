キャンドゥのキッチングッズで仕上がり激変！包丁では真似できない！アレ専用のカッター

外食すると付け合わせでよく見る波型のポテト。あれを家で再現したい！と思っても、包丁でやるのはちょっと無理がありますよね…。そこでおすすめしたいのがポテトカッター。通販などでは1,000円前後で売られているのですが、なんとキャンドゥなら220円（税込）で購入できるんです。早速チェックしていきましょう！

商品情報

商品名：波型ポテトカッター

価格：￥220（税込）

サイズ（約）：9.6×2.5×14cm

販売ショップ：キャンドゥ

お店のポテトがおうちでも！キャンドゥで見つけたポテトカッター

お店などで見かける波型のポテトや、網目型のポテト。これを家で再現するのは包丁では難易度が高く、真似できないですよね…。

そこでおすすめなのがキャンドゥのキッチングッズ売り場で見つけた『波型ポテトカッター』という商品！なんと220円（税込）で、あのポテトをおうちでも再現ができるんです！

中からは大きめのポテトカッターが登場！これだけ大きければ、大きいジャガイモでも使えそうです。

また刃の端を保護する収納ケース付きで、誤って手で触れてしまったり、周りを傷つけてしまう心配もありません。

これひとつで3つの切り方を楽しめる！

刃の角や両端は鋭利になっているので、取り扱う際には注意が必要。ですがその分、ジャガイモをしっかりとカットしてくれそうです。

使い方は簡単で、食材に対して垂直方向に刃を入れるだけ。押し切るようなイメージですが、重いからかサクサクと切れました！

皮つきポテトで作ろうと思いましたが、皮までは切りにくく、断面をキレイに仕上げるには皮をむいた状態の方がよさそうです。

このままカットした部分を短冊状に切れば、細切りに！

食材を90度回転してから、垂直方向に刃を入れて、交互に繰り返せば網目型ができます。ただし網目型はキレイに仕上げるのは難しく、慣れるまで少し時間がかかりそうです…。

今回はキャンドゥで購入した『波型ポテトカッター』をご紹介しました。メイン料理の付け合わせに、この形のポテトがあるだけでなんだか気分が上がりますよね！

似たような商品を購入するとなると1,000円近くするので、コスパ◎。お試し感覚で使いたいという方にもおすすめですよ。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。