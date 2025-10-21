ダイソーさん価格設定どうなってるの！？500円は本当にやばいって！売り切れ必至の電気小物
商品情報
商品名：ソーラーライト（アイスブロック、WH）
価格：￥550（税込）
サイズ（約）：6.9cm×5cm×6.9cm
販売ショップ：ダイソー
まるで氷みたいで可愛い♡ダイソーの『ソーラーライト（アイスブロック、WH）』
お値段以上にクオリティが高い電気小物が充実するダイソー。ソーラーライトなどもお手頃価格で販売されていますが、またしても凄いライトを発見しました！
今回ご紹介するのは『ソーラーライト（アイスブロック、WH）』。普通のライトとは一味違う、ユニークなソーラーライトです。
価格は550円（税込）。筆者が購入した店舗では、園芸グッズ売り場に陳列されていました。
パッケージの写真を見ると、かなり幻想的なライトであることが想像できます。
ワクワクしながら、いざ開封！
パッケージから取り出すと、スクエアシルエットの手のひらサイズのライトが登場しました。
点灯させると、まるで氷のようにファンタスティックな光を楽しめます♡
背が低く安定性がいいので、玄関先で設置しやすいのも嬉しいポイントです。
あたたかみのある光が広がる♡雰囲気作りにぴったり！
完全防水ではないものの、スイッチにもカバーが付いており、しっかりと防水対策されています。
電源スイッチをONにして、太陽光を当てて6〜8時間充電を行ってから使用できます。
夜になると日中充電した電気を使って、ライトが自動的に点灯するのでとても便利です！
黄色みがかった、あたたかみのある光が広がります。ガラス製のシェード付きで、雰囲気作りにもぴったり。
ガラスが凸凹しているのと、ガラス自体に厚みがあるので、ふわっとした優しげな光ですが意外と明るいです。
筆者は屋外で使わずに、日差しが入りやすい窓際に設置してインテリア替わりにしています。
廊下に置いておけば、真っ暗な状態でもトイレに辿り着けるくらい明るく照らすことができますよ。
今回はダイソーの『ソーラーライト（アイスブロック、WH）』をご紹介しました。
充電池寿命が約1年で、電池交換ができないのが惜しいポイントですが、こんなにおしゃれなライトが500円台で買えるのはお得でしかありません♡おしゃれなソーラーライトをお探しの方は、ぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。