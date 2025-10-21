日本維新の会の吉村洋文代表が２１日、フジテレビ系「サン！シャイン」に生出演。ガソリン税の暫定税率廃止について実現可能性を「１００％」と意気込んだ一方で、食品の消費税２年間ゼロについては「あきらめているのでは？」とツッコまれ「諦めてません！」と反論した。

この日は吉村代表がスタジオ生出演。まずはガソリンの暫定税率の廃止については「９０％」「令和７年臨時国会中に」実現可能と発言。トークの最中にも「９０％」が「９９％」となり最後は「１００％」となり「ある意味、決意表明だととってもらっていい」と必ず実現する強い気持ちを数字で示した。

一方で、飲食料品の消費税２年間０％という公約については「法制化につき検討を行う」という文言にとどまっていることに、谷原章介は「検討という言葉はちょっと弱い」と質問。吉村代表は、所得が低い世帯や、子育て世代にとっては、飲食料品の消費税減税は相当影響が大きいとし「減税は簡単ではないが、やりたいと思っていますので、まずは法制化。諦めてはいない」と述べた。

これにコメンテーターの豊崎由里絵アナは「さっきのガソリン税はすごい具体的なのに比べると、半ば諦めモードなのかなと見えてしまう」と率直な気持ちを吐露。吉村代表は「諦めてません！」と即答し「諦めてないからこの項目にいれたんです」と反論だ。

そして「絶対にやるべきだと思っています。４〜５兆円の財源だが、インフレ局面で税収は上ぶれている。今なら上振れ税収で２年はいけます」とし、実現可能性「５０％」とフリップに書いていた。