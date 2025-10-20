とちぎテレビ

ＬＲＴのＪＲ宇都宮駅西側への延伸を進めている宇都宮市は２０日、開業が当初の目標より遅れ、２０３６年３月とする事業実施計画案を明らかにしました。

宇都宮市は２０日、ＪＲ宇都宮駅西側のＬＲＴ事業を実施するために、国の事業認可に必要な「軌道運送高度化実施計画」案を、市議会議員協議会で公表しました。

計画案によりますと、ＬＲＴの西側延伸事業の開始時期を２０３６年３月としました。軌道を設置する道路の地中にある、電気やガスなどのインフラの移設に時間がかかることや、道路拡幅に伴う用地買収の対象となる、マンションや住宅が当初の見込みより増え、用地買収に時間が必要となることなどを要因としています。

開業時期については、佐藤栄一市長が２０２４年１１月の市長選挙の公約に、２０３０年の開業を掲げて当選しましたが、８月に延期する可能性が高いと明らかにしていました。

佐藤市長は「２０３０年開業の期待にかなうことができず、心からお詫びする。将来にわたってバランスの良い交通ネットワークを構築するために、工事期間などを考慮し検討した結果」と説明しました。

軌道の設置区域については、宇都宮市宮みらい１丁目の宇都宮駅東口停留場から、駒生１丁目の教育会館前停留場までのおよそ５キロで、事業費は６９８億円です。事業開始は「工事施工認可申請」が認可される２０２７年１１月で、工事の着工は２０２８年内を目指しています。

需要の予測については、東西合わせた１日当たりの利用者数を、平日は３万１５００人程度、休日は２万２５００人程度と見込んでいます。

宇都宮市は１０月２９日に「軌道運送高度化実施計画」を、国に認定申請する予定です。