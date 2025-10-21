自民党の高市早苗総裁が初の女性首相に選ばれる見通しとなった臨時国会が、21日召集される。午後1時から行われる首相指名選挙は、地上波テレビ局の一部も特番を編成したり、情報番組のスペシャルゲストを告知するなどしている。

NHKは午後1時から「ニュース 首相指名選挙」を編成し、生中継する予定。

フジテレビ系は午後1時50分からの情報番組「とれたてっ！」を「新首相決定SP」として放送予定。同番組はカンテレ制作で、関東地区は通常、後半の午後2時48分からの放送だが、同日は関東も、関西などと同様にフルサイズとなる。石原伸晃氏の出演も予告されている。

TBS系は10時25分から放送の「ひるおび」内で首相指名選挙について伝える。日本維新の会の吉村洋文代表の生出演も予告。その後の「ゴゴスマ」（午後1時55分）でも速報を告知している。

日本テレビ系は「情報ライブ ミヤネ屋」（午後1時55分）で速報予定。橋下徹氏の出演が告知されている。

テレビ朝日系は「大下容子ワイド！スクランブル」（午前10時25分）を「総理指名選挙SP」として午後1時からも延長放送。「徹子の部屋」「DAIGOも台所」は休止する。 テレビ東京系は「昼めし旅」映画枠「午後ロー」と、通常通りの編成が予定されている。 番組はいずれも関東地区で、21日正午段階の情報。今後、変更される可能性もある。