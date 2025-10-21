原宿竹下通りに韓国発フローズンヨーグルト「ヨアジョン」がオープン！定番コンボ＆カスタムするのも楽しい
韓国発・フローズンヨーグルトブランド「YOAJUNG（ヨアジョン）」が、東京・原宿竹下通りに出店。
10月25日（土）、韓国カルチャーが体感できる複合型カフェ「OKUDO DINING&CAFE（オクド ダイニング＆カフェ）」1階にオープンします。
韓国発「ヨアジョン」が東京・原宿にオープン
「ヨアジョン」は2021年に韓国で誕生したフローズンヨーグルト専門ブランドです。
“いつでも、どこでも、自分らしく楽しむ”をコンセプトに、ヨーグルトソフトに種類豊富なトッピングを自由に組み合わせるカスタマイズスタイルが特長。
韓国国内に400店舗以上を展開する人気店ですよ。
ちなみに店名には“ヨーグルトアイスクリームの定石”という意味が込められているのだとか。
日本では2025年7月、大阪コリアタウンに初上陸。
8月に東京・新大久保、9月に表参道と続々とオープンしています。
ポップなデザイン空間の原宿竹下通り店
「YOAJUNG 原宿竹下通り店」は、ホワイトとブルーを基調にした韓国らしいポップな空間デザインです。
地下1階には「ヨアジョン」専用のイートインスペースも設置されますよ。
韓国で人気の定番コンボメニューは自家製ヨーグルトアイスをベースに、コムハニー（蜂の巣）、クッキー、フルーツ、シリアル、チョコなどを組み合わせ。
トッピングが豊富だから、何度でも行きたくなりそうですよね。
韓国カルチャーが詰まった複合型カフェも気になる
ヨアジョンがオープンする『OKUDO DINING&CAFE』は、建物全体で韓国カルチャーを体感できる複合型カフェです。
フロアごとに韓国トレンドカルチャーをテーマにしたブランドが楽しめますよ。
2階の「NONGSHIM（農心）×OKUDO COLLAB」は、『辛ラーメン』を中心とした粉食（ブンシク）コンセプトの体験型ラーメンバー。
自動調理マシンを使った限定メニューが味わえます。
3階は、ブリジット・バルドーの唇をモチーフにしたリップロゴが象徴の韓国ファッションブランド「BARDOT PARIS（バルドー・パリ）」が営業中です。
屋上テラス席には、10人ほど入れるイートインスペースが設置されているそうですよ。
韓国グルメを楽しみたい人は、ショッピングや街歩きの途中に立ち寄ってみてくださいね。
■YOAJUNG 原宿竹下通り店
住所：東京都渋谷区神宮前1-6-4 ゼンモール原宿ビル（OKUDO DINING&CAFE 1F /B1F）
※JR原宿駅、東京メトロ明治神宮前駅から徒歩約3分
営業時間：10:00〜22:00
定休日：不定休
公式サイト：http://yoajungjapan.jp/
参照元：株式会社B.N プレスリリース
