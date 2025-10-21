京王プラザホテルの秋スイーツビュッフェが最高！輝くシャインマスカットスイーツに、絞りたてモンブラン、焼きたてクレープも
◆京王プラザホテルの秋スイーツビュッフェが最高！輝くシャインマスカットスイーツに、絞りたてモンブラン、焼きたてクレープも
京王プラザホテル「オールデイダイニング 樹林」では、2025年12月14日（日）まで「オータムスイーツブッフェ」を開催。そこで秋の味覚がたっぷりと話題のフェアを、ビュッフェ専門YouTubeのモチ子さんとレポートします。
絞りたてモンブラン、焼きたてクレープといった出来たてデザートに加え、きらめくシャインマスカットのケーキやいちじくのタルトなど、秋の味覚たっぷりでボリューミーなスイーツに圧倒されてしまうはず！
年間50回以上ビュッフェに通う、ビュッフェオタクのモチ子です。今回訪れたのは、京王プラザホテル「オールデイダイニング 樹林」。お目当ては、10月から始まったばかりの「オータムスイーツブッフェ」なのですが、秋の味覚をふんだんに使ったスイーツが勢ぞろいしているんです。
シャインマスカットきらめくスイーツに、絞りたてのモンブラン、自分だけのオリジナルパフェなど、魅力的なものばかり。びっくりしたのはスイーツの大きさで、ビュッフェでこの迫力のビジュアル、ありえるのでしょうか…？ すでにテンションが上がっています！
こちらのビュッフェでは、QRコードからドリンクをオーダーします。どれにしようか迷いますが、せっかくなので珍しいものを。「トロピカルカフェトニック」をセレクトしました。いざ飲んでみると、炭酸入りでさっぱりとした口当たりのトロピカル系ドリンク。コーヒーは抑えめで飲みやすいです。
それでは、スイーツをいただいていきましょう。まずは「りんごのクラフティ」から。りんごがシャキシャキで、このジューシーさがたまりません。見た目よりも軽くて、ぺろっと食べられてしまいます。
10月限定で提供される「いちじくのタルト」。いちじくが美しく並んでいて、秋の味覚を存分に楽しめるスイーツです。ちなみに、11月から12月は「洋梨のタルト」に変わるそうですよ。
大きさに圧倒される「シャインマスカットのタルト」。シャインマスカットが輝いていて、見た目がもう主役級です。
タルト生地はさっくりとしていて、その上にカスタードクリームとスポンジ、さらにシャインマスカットがぎっしり敷き詰められています。ボリューミーなのですが、甘さは控えめなので食べやすい。ジューシーなシャインマスカットをこんなに楽しめるなんて、本当に贅沢です。
塩気のある料理もいただきましょう。これはなんだろう？と思ったら、パスタのようです。りんごも加えるようで、どんな味になるのかワクワクしてしまいます。
ガーリックが効いた「りんごとモッツァレラのフジッリ」。モチモチのチーズとクリーミーなソースがおいしいです。白ワインの風味も感じられて本格的な味わい。りんごのシャキッとした食感も楽しく、フルーティさもアクセントに。
再びシャインマスカットのスイーツを。今度は「シャインマスカットのショートケーキ」。
ふわふわのスポンジ、なめらかな口溶けのクリーム、ごろごろっと入ったシャインマスカットの一体感が素晴らしい。これは幸せの極みです。
そのほかのスイーツもいただいてみます。
「コーヒーチーズケーキ」は、コーヒーの風味がしっかり感じられる大人の味わい。濃厚なチーズとビターなコーヒーのバランスが絶妙です。
かわいらしい見た目の「トンカ香るサングリアムース」。半分に割ってみると、中にはいちじくが。トンカ風味のムースが周りを覆い、その中には甘酸っぱい赤いムース、中央にはまろやかな白いムースも。高級感のある一品です。
「塩キャラメルクッキーシュークリーム」もわりと大きめ。さっくりとしたシュー生地の中には、ディプロマットクリームとキャラメルがぎっしり。甘すぎないのがいいですね。
続いて、「クラフトフラットブレッド」のコーナーへ。生地の上にのせる具材が選べるんですよ。今回は、ワカモレディップ、サーモン、モッツァレラチーズ、チェダーチーズ、フライドオニオンを選びました。
しっとり柔らかい生地と、さっぱりとしたワカモレ、塩気のあるサーモンがぴったり。フライドオニオンやチーズは、スタッフの方のおすすめだったのですが、この組み合わせがとっても合うんです。
食事を楽しんでいるところで、ベルが鳴り響きました。出来たてのあたたかスイーツの登場です！
まずは「できたてマロンのフォンダンショコラ」を。これは焼きたてを食べないと。とろっとろでビターな味わいが広がり、真ん中には栗まで入っています。ほろ苦な生地と栗の甘さがマッチしていて、贅沢すぎるスイーツです。
焼きたてマドレーヌの中にジュレが入った「ジュレーヌ」。一口食べると濃厚な甘さと、フルーティーさが口いっぱいに。
「できたてスイートポテト」は、ほっくりなめらかで、メープルの香りがほんのり。出来たてだからこそのさっくりとした食感もあっていいですね。
またまた塩気のある料理を。こちらのスイーツビュッフェでは、スイーツと食事が、6：4くらいの比率で用意されている感じでしょうか。このバランスも嬉しいポイントで、甘いものと塩気のあるものを交互に楽しめるのがいいですね。
ちょうどいいサイズ感の「きのことベーコンのキッシュ」。ベーコンやきのこが入ったフィリングとサクサクの生地が相性抜群です。
「2種のポテト 塩バター香るリソレ仕立て」は、優しい甘さのさつまいもと、定番のポテトを楽しめます。
「ポルペッティー二 トマトソース仕立て」。ポルペッティー二は、イタリア語で「小さなミートボール」という意味だそう。お肉はふわふわで旨みもしっかり。コクのあるトマトソースとよく合います。
京王プラザホテル「オールデイダイニング 樹林」では、2025年12月14日（日）まで「オータムスイーツブッフェ」を開催。そこで秋の味覚がたっぷりと話題のフェアを、ビュッフェ専門YouTubeのモチ子さんとレポートします。
絞りたてモンブラン、焼きたてクレープといった出来たてデザートに加え、きらめくシャインマスカットのケーキやいちじくのタルトなど、秋の味覚たっぷりでボリューミーなスイーツに圧倒されてしまうはず！
年間50回以上ビュッフェに通う、ビュッフェオタクのモチ子です。今回訪れたのは、京王プラザホテル「オールデイダイニング 樹林」。お目当ては、10月から始まったばかりの「オータムスイーツブッフェ」なのですが、秋の味覚をふんだんに使ったスイーツが勢ぞろいしているんです。
シャインマスカットきらめくスイーツに、絞りたてのモンブラン、自分だけのオリジナルパフェなど、魅力的なものばかり。びっくりしたのはスイーツの大きさで、ビュッフェでこの迫力のビジュアル、ありえるのでしょうか…？ すでにテンションが上がっています！
こちらのビュッフェでは、QRコードからドリンクをオーダーします。どれにしようか迷いますが、せっかくなので珍しいものを。「トロピカルカフェトニック」をセレクトしました。いざ飲んでみると、炭酸入りでさっぱりとした口当たりのトロピカル系ドリンク。コーヒーは抑えめで飲みやすいです。
それでは、スイーツをいただいていきましょう。まずは「りんごのクラフティ」から。りんごがシャキシャキで、このジューシーさがたまりません。見た目よりも軽くて、ぺろっと食べられてしまいます。
10月限定で提供される「いちじくのタルト」。いちじくが美しく並んでいて、秋の味覚を存分に楽しめるスイーツです。ちなみに、11月から12月は「洋梨のタルト」に変わるそうですよ。
大きさに圧倒される「シャインマスカットのタルト」。シャインマスカットが輝いていて、見た目がもう主役級です。
タルト生地はさっくりとしていて、その上にカスタードクリームとスポンジ、さらにシャインマスカットがぎっしり敷き詰められています。ボリューミーなのですが、甘さは控えめなので食べやすい。ジューシーなシャインマスカットをこんなに楽しめるなんて、本当に贅沢です。
塩気のある料理もいただきましょう。これはなんだろう？と思ったら、パスタのようです。りんごも加えるようで、どんな味になるのかワクワクしてしまいます。
ガーリックが効いた「りんごとモッツァレラのフジッリ」。モチモチのチーズとクリーミーなソースがおいしいです。白ワインの風味も感じられて本格的な味わい。りんごのシャキッとした食感も楽しく、フルーティさもアクセントに。
再びシャインマスカットのスイーツを。今度は「シャインマスカットのショートケーキ」。
ふわふわのスポンジ、なめらかな口溶けのクリーム、ごろごろっと入ったシャインマスカットの一体感が素晴らしい。これは幸せの極みです。
そのほかのスイーツもいただいてみます。
「コーヒーチーズケーキ」は、コーヒーの風味がしっかり感じられる大人の味わい。濃厚なチーズとビターなコーヒーのバランスが絶妙です。
かわいらしい見た目の「トンカ香るサングリアムース」。半分に割ってみると、中にはいちじくが。トンカ風味のムースが周りを覆い、その中には甘酸っぱい赤いムース、中央にはまろやかな白いムースも。高級感のある一品です。
「塩キャラメルクッキーシュークリーム」もわりと大きめ。さっくりとしたシュー生地の中には、ディプロマットクリームとキャラメルがぎっしり。甘すぎないのがいいですね。
続いて、「クラフトフラットブレッド」のコーナーへ。生地の上にのせる具材が選べるんですよ。今回は、ワカモレディップ、サーモン、モッツァレラチーズ、チェダーチーズ、フライドオニオンを選びました。
しっとり柔らかい生地と、さっぱりとしたワカモレ、塩気のあるサーモンがぴったり。フライドオニオンやチーズは、スタッフの方のおすすめだったのですが、この組み合わせがとっても合うんです。
食事を楽しんでいるところで、ベルが鳴り響きました。出来たてのあたたかスイーツの登場です！
まずは「できたてマロンのフォンダンショコラ」を。これは焼きたてを食べないと。とろっとろでビターな味わいが広がり、真ん中には栗まで入っています。ほろ苦な生地と栗の甘さがマッチしていて、贅沢すぎるスイーツです。
焼きたてマドレーヌの中にジュレが入った「ジュレーヌ」。一口食べると濃厚な甘さと、フルーティーさが口いっぱいに。
「できたてスイートポテト」は、ほっくりなめらかで、メープルの香りがほんのり。出来たてだからこそのさっくりとした食感もあっていいですね。
またまた塩気のある料理を。こちらのスイーツビュッフェでは、スイーツと食事が、6：4くらいの比率で用意されている感じでしょうか。このバランスも嬉しいポイントで、甘いものと塩気のあるものを交互に楽しめるのがいいですね。
ちょうどいいサイズ感の「きのことベーコンのキッシュ」。ベーコンやきのこが入ったフィリングとサクサクの生地が相性抜群です。
「2種のポテト 塩バター香るリソレ仕立て」は、優しい甘さのさつまいもと、定番のポテトを楽しめます。
「ポルペッティー二 トマトソース仕立て」。ポルペッティー二は、イタリア語で「小さなミートボール」という意味だそう。お肉はふわふわで旨みもしっかり。コクのあるトマトソースとよく合います。