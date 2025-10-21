ザ・カハラ・ホテル＆リゾート 横浜から数量限定のクリスマスアフタヌーンティーが登場！松坂牛やキャビアも
◆ザ・カハラ・ホテル＆リゾート 横浜から数量限定のクリスマスアフタヌーンティーが登場！松坂牛やキャビアも
ザ・カハラ・ホテル＆リゾート 横浜の14階「THE KAHALA Lounge」では、ツリーを彩るオーナメントのようなアイテムが揃う「クリスマスアフタヌーンティー」を開催。期間は、2025年11月1日（土）から12月25日（木）まで。
クリスマスを迎える季節にぴったりのきらびやかなスイーツや、こだわりのセイボリーをお届け。数量限定のアフタヌーンティーなのでお見逃しなく。
まるでクリスマスツリーを彩るオーナメントのようなスイーツがずらり
立冬を迎え、冬の足音がそっと響き始めるこの時期に登場するアフタヌーンティーには、クリスマスのオーナメントのようにきらめき美しいスイーツが多数ラインナップ。つやのある赤色のムースの中に赤い果実を閉じ込めた、サンタクロースの帽子を模した「ルージュ」や、パイナップルをかたどったバニラ風味のクッキーで、バナナクリームをサンドした「サブレ・ザ・カハラ」 など、見た目にも楽しいスイーツが勢揃いする。セイボリーには、松阪牛やキャビアなど、クリスマスにふさわしい華やかな食材を使用。一つひとつ丁寧かつ上品に仕上げられたセイボリーをじっくりと堪能しよう。
美しく彩られたアフタヌーンティーとともに、心ときめくクリスマスシーズンを過ごしてみるのはいかが。
◆アフタヌーンティーの会場は？
みなとみらいの美しい景色を一望できるラグジュアリー空間
ホテル14階にある「ザ カハラ ラウンジ」では、ウッディな風合いとクラシックモダンなデザインが、心地よい空間を演出。窓からはみなとみらいの輝く夜景を一望出来るのもポイント。特別なひとときを過ごしたい方にぴったりで、大切な人の記念日や大人女子会にも最適。ぜひ一度訪れてみて。
ザ・カハラ・ホテル＆リゾート 横浜の14階「THE KAHALA Lounge」では、ツリーを彩るオーナメントのようなアイテムが揃う「クリスマスアフタヌーンティー」を開催。期間は、2025年11月1日（土）から12月25日（木）まで。
クリスマスを迎える季節にぴったりのきらびやかなスイーツや、こだわりのセイボリーをお届け。数量限定のアフタヌーンティーなのでお見逃しなく。
まるでクリスマスツリーを彩るオーナメントのようなスイーツがずらり
立冬を迎え、冬の足音がそっと響き始めるこの時期に登場するアフタヌーンティーには、クリスマスのオーナメントのようにきらめき美しいスイーツが多数ラインナップ。つやのある赤色のムースの中に赤い果実を閉じ込めた、サンタクロースの帽子を模した「ルージュ」や、パイナップルをかたどったバニラ風味のクッキーで、バナナクリームをサンドした「サブレ・ザ・カハラ」 など、見た目にも楽しいスイーツが勢揃いする。セイボリーには、松阪牛やキャビアなど、クリスマスにふさわしい華やかな食材を使用。一つひとつ丁寧かつ上品に仕上げられたセイボリーをじっくりと堪能しよう。
美しく彩られたアフタヌーンティーとともに、心ときめくクリスマスシーズンを過ごしてみるのはいかが。
◆アフタヌーンティーの会場は？
みなとみらいの美しい景色を一望できるラグジュアリー空間
ホテル14階にある「ザ カハラ ラウンジ」では、ウッディな風合いとクラシックモダンなデザインが、心地よい空間を演出。窓からはみなとみらいの輝く夜景を一望出来るのもポイント。特別なひとときを過ごしたい方にぴったりで、大切な人の記念日や大人女子会にも最適。ぜひ一度訪れてみて。