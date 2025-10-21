タイタン太田光代社長、Xのトレンドニュースにツッコミ ウエストランド井口の所属事務所がまさかの超大手に…
お笑いコンビ・ウエストランドの井口浩之（42）が20日、自身のXを更新。体調不良のため休養することを発表した。この話題がXのトレンドニュースに取り上げられたが、その概要について井口の所属事務所「タイタン」の太田光代社長がツッコミを入れた。
【写真】ウエストランド井口が実名告白した”ヤバい”毒舌芸人
井口は「3週間くらいずっと体調悪かったり声出なかったりしたんですが、ついに限界を向かえて高熱が出ちゃいました」と経緯を伝え、「ちょっとだけお休みさせていただきます」と報告。「ご迷惑おかけします」と謝罪した。
Xのトレンドニュースでは、井口の投稿を元にニュースを報じたが「所属事務所吉本興業は体調回復を優先し、復帰時期を未定とした」と、井口の事務所をタイタンでは吉本興業と記載。太田社長は「ウエストランドの井口浩之の所属事務所はタイタンですが、事務所の人って誰がコメントしたのかな」と笑顔の絵文字を添えて指摘した。
なお、井口はその後に「インフルエンザでした しっかり休んで、しっかり治します」と報告。ファンからは「くれぐれもお大事にしてください」「ゆっくりとお休みになってください」など体調を気遣う声が多数寄せられている。
