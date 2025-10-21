今年４月に自殺したバージニア・ジュフリーさんの回想録が出版される/Jeenah Moon/Bloomberg/Getty Images

ロンドン（ＣＮＮ）性犯罪で起訴され勾留中に死亡した米富豪ジェフリー・エプスタイン元被告による虐待の被害を訴え、今年自殺した女性バージニア・ジュフリーさんは、元被告とその取り巻きたちの手によって「性奴隷として死ぬ」かもしれないと恐れていた。死後に出版される回想録の中で本人がそう記している。

英ＢＢＣによるとジュフリーさんは、エプスタイン元被告とその性的人身売買組織について「彼らと過ごした数年間、彼らは私を裕福で権力のある多くの人々に貸し出した。私は常習的に利用され、辱められた。時には首を絞められ、殴打され、血を流すこともあった」と記述している。ＢＢＣは、２１日に出版予定の回想録の見本を入手した。ジュフリーさんは、「自分は性奴隷として死ぬかもしれないと思っていた」とも語っている。

オーストラリアで自殺してから６カ月後の出版となるジュフリーさんの回想録「Ｎｏｂｏｄｙ’ｓ Ｇｉｒｌ」は、１０代の頃に受けたとされる虐待の悲惨な詳細と、自身と他の被害者のために正義を求め続けた長年の闘いを綴（つづ）る内容。

この回想録によって、富裕層や権力者とエプスタイン元被告との親密さをめぐる大西洋をまたいだスキャンダルは激しさを増すことになるだろう。ジュフリーさんは、英アンドルー王子から１０代の頃に性的暴行を加えられたと告発している。チャールズ国王の弟であるアンドルー王子は、自身への告発を強く否定している。

エプスタイン元被告との関係をめぐる国民からのさらなる非難に直面し、アンドルー王子は先週、ヨーク公を含む王室の称号を返上すると明らかにした。ただし、故エリザベス女王の息子であるとの理由から、「王子」の称号は保持される。

英王室は、アンドルー王子の上記の決断が長年王室を悩ませてきたスキャンダルの終焉（しゅうえん）となることを期待していたとみられるが、ジュフリーさんの回想録で新たな事実が明るみになれば、同王子は一段の不名誉を被る公算が大きい。

英国のＰＡメディア通信によると、ジュフリーさんはアンドルー王子を相手にニューヨークで民事訴訟を起こした頃、王子の「チーム」がオンラインの「荒らし」を雇って自分を攻撃しようとしたと主張している。ジュフリーさんは、エプスタイン元被告による人身売買の被害者として、１７歳だった時を含め、３回にわたりアンドルー王子との性行為を強要されたと訴えている。

ジュフリーさんには会ったことがないと主張していたアンドルー王子だが、２０２２年には民事訴訟の和解金として数百万ドルを支払ったと報じられた。

アンドルー王子が荒らし行為を行う者を雇おうとしたという疑惑は、英紙メール・オン・サンデーの報道で浮上した。同紙はアンドルー王子が１１年、ボディーガードとして配属された警察官にジュフリーさんの不利になる話を暴くよう依頼したと報じた。ロンドン警視庁はこの報道について「積極的に調査中」としている。

メール・オン・サンデー紙による別の報道では、アンドルー王子が１１年２月の時点でエプスタイン元被告に親密な内容の電子メールを送付していたことも明らかになっている。王子は１９年のＢＢＣとのインタビューで、元被告との友人関係を１０年１２月に断ったと説明していた。