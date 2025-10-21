¾®ÀîÍÎ»Ò¡Ö³¤¡×ÂçÀÚ¤ÊÊª¤òÄÌ¤·³À´Ö¸«¤ëÀ¤³¦
¡¡¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÎÈ¢¤Ë¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢°ì¿Í¤Ç¤¤¤ë»þ¤Ë¤À¤±¤½¤Ã¤È³«¤¤¤Æ¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¤½¤³¤Ë¤¢¤ë¡×¤È³ÎÇ§¤¹¤ëÊõÀÐ¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¼·¤Ä¤ÎÊª¸ì¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿Ã»ÊÔ½¸¤À¡£
¡¡ºîÃæ¤Ë¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¡¢Ã¯¤«¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÂçÀÚ¤ÊÊª¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£Îø¿Í¤Î¡Ö¾®¤µ¤ÊÄï¡×¤¬´ù¤Î±ü¤Ø¤·¤Þ¤¦¡¢±éÁÕ¤¹¤ë¾ì½ê¤¬³¤ÊÕ¤È·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉÔ»×µÄ¤Ê³Ú´ï¡£¥¿¥¤¥×¥é¥¤¥¿¡¼¤Î³è»ú¤Î´ÉÍý¿Í¤¬¡¢ÃúÇ«¤ËËá¤¯±ô¤Î³è»ú¡£À¼¤òÈ¯¤µ¤Ê¤¤¾¯½÷¤¬²¼½É¿Í¤ÎÃË¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ëÀ¸¤Êª¤ÎÈ´¤±³Ì¡£´Ñ¸÷¥¬¥¤¥É¤¬¼º¡Ê¤Ê¡Ë¤¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿½¸¹çÍÑ¤Î´ú¡£
¡¡¤ï¤¿¤·¤Ï¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«Â©¤òÀø¤á¤Æ¡¢¤½¤ì¤é¤¬¤É¤¦°·¤ï¤ì¤ë¤Î¤«¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ê¤Ë¤«¤òÆÃÊÌ¤ËÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢¤½¤ÎÊª¤òÀÜÅÀ¤Ë¡¢À¤³¦¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£
¡¡É½Âêºî¡Ö³¤¡×¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢Îø¿Í¤Î¼Â²È¤ØÇñ¤Þ¤ê¤¬¤±¤Ç°§»¢¡Ê¤¢¤¤¤µ¤Ä¡Ë¤Ë¹Ô¤¡¢¡Ö¾®¤µ¤ÊÄï¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤±¤ì¤ÉÂÎ³ÊÅª¤Ë¤Ï¾®¤µ¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢Îø¿Í¤ÎÄï¤È½Ð²ñ¤¦¡£³¤¤ÎÀ¸¤Êª¤¿¤Á¤Çºî¤é¤ì¤¿³Ú´ï¤ÎÁÕ¼Ô¤òÌ¾¾è¤ëÄï¤È¤Î¡¢ÀÅ¤«¤Ê°ìÌë¤Î¸ì¤ê¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£²ÈÂ²¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤¹»þ¤ËÎø¿Í¤Î¡ÖÀ¼¤ÎÄ´»Ò¤¬ÈùÌ¯¤Ë¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò·ç¤¯¡×¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢Ìë¤¬ÌÀ¤±¤¿¸å¡¢Êª¸ì¤Î¸þ¤³¤¦Â¦¤Ç¤Ê¤Ë¤ò»×¤¦¤À¤í¤¦¤«¡¢¤È¿´¤òÃÚ¡Ê¤Ï¡Ë¤»¤¿¡£
¡¡Â¾¼Ô¤¬¼«Ê¬¤È¤ÏÊÌ¤ÎÀ¤³¦¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤ò¡¢¤½¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÊª¤òÄÌ¤·¤Æ³À´Ö¸«¤ë»þ¡¢»ý¤Á¼ç¤Î¼ê¤Ä¤¤ËÊï¤Ã¤ÆÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¡£¼·¤Ä¤ÎÊª¸ì¤Ë¶¦ÄÌ¤·¤Æ¡¢¸ì¤ê¼ê¤¿¤Á¤Î¤½¤ó¤ÊÂº½Å¤Î»ÑÀª¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Êª¸ì¤Ï¤É¤ì¤âÀÅ¤«¤Ç°ì¸«Í¥¤·¤¤¡£¤±¤ì¤É¡¢ÆÉ¤ß½ª¤¨¤Æ¤«¤é¤Õ¤È¡¢Æ¬¤Î¿Ä¤¬áã¡Ê¤·¤Ó¡Ë¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤¯¡£·ù¤Êáã¤ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸åÌ£¤ò°ú¤¡¢Ëº¤ì¤¬¤¿¤¤¤Î¤À¡£¾®ÀîºîÉÊ¤Ë¿¨¤ì¤ë»þ¤Ï¤¤¤Ä¤â¡¢¤³¤Îáã¤ì¤ò´¶¤¸¤ë¡£
¡¡´¬Ëö¤Ë¤ÏºîÉÊ¤ÎËÜ¼Á¤È¼¹É®»ÑÀª¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ìÔÂô¡Ê¤¼¤¤¤¿¤¯¡Ë¤Ê°ìºý¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡þ
¡¡¿·Ä¬Ê¸¸Ë¡¦£µ£·£²±ß¡££°£¹Ç¯£³·î´©¡££±£³ºþ£¹ËüÉô¡£Ã±¹ÔËÜ¤Ï£°£¶Ç¯£±£°·î´©¤Ç¡¢Îß·×£±£±ËüÉô¡£Ã´Åö¼Ô¤Ï¡ÖÇÉ¼ê¤Ê¤É¤ó¤Ç¤óÊÖ¤·¤ä¤¢¤«¤é¤µ¤Þ¤ÊÉúÀþ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Èþ¤·¤¤¤³¤È¤Ð¤ÈÁ¡ºÙ¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤¬¿´¤Ë¤¹¤ß¤Ä¤Î¥¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¤Ç¤Ï¡×¡£¡áÄ«Æü¿·Ê¹2025Ç¯10·î18Æü·ÇºÜ