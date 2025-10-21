高島彩、娘たちへの運動会弁当に称賛の声「ハートの卵焼き可愛い」「彩り綺麗」
【モデルプレス＝2025/10/21】フリーアナウンサーの高島彩が10月19日に自身のInstagramを更新。運動会用の手作り弁当を公開した。
【写真】高島彩「彩り綺麗」家庭的な運動会弁当
高島は「小学校最後の運動会のお弁当 今年はお友達と食べたいからMyお弁当箱希望」とハンバーグやハートの形の卵焼き、ミニトマトなどが彩りよく詰められた娘たち用の弁当2個とおかずが多めに詰められた大人用と思われる弁当が並んだ写真を公開。「姉妹それぞれに作ったのですが結局一緒に食べてくれて嬉しい誤算」と昼食時のエピソードを綴った。
この投稿に、ファンからは「おかず盛りだくさん」「ハートの卵焼き可愛い」「母の愛が詰まってる」「彩り綺麗」「パワーが出そう」などと反響が寄せられている。
高島は2011年にゆずの北川悠仁と結婚。2014年に第1子、2016年に第2子が誕生した。（modelpress編集部）
