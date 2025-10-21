トヨタ新「“5人乗り”セダン」がスゴイ！ 全長4.6m“ちょうどいいボディ”に「リッター約23キロ」の低燃費がイイ！ “4WD仕様”＆安全性能の進化も魅力！ 「新カローラ」カナダ仕様とは？

進化した“ちょうどいいセダン”！

トヨタのカナダ法人は2025年9月10日、ガソリン車とハイブリッド車を合わせた全10グレードで構成される2026年モデルの「カローラ」を発表しました。

世界的ベストセラーとして知られる同車は、北米市場での競争力をさらに高めるべく、デザイン、装備、安全性のすべてを見直しています。

【画像】超いいじゃん！ これが“”ちょうどいい”トヨタ新「“5人乗り”セダン」です！（30枚以上）

果たしてどのように進化したのでしょうか。

大人気セダンが進化！どこが変わった!?

カローラはトヨタを代表する小型セダンであり、北米仕様では12代目のプラットフォーム「TNGA-C」を採用しています。

この構造により、優れた剛性と安定性、そして快適な5人乗りキャビンを実現。扱いやすいボディサイズと高い静粛性、さらには最新のコネクテッド機能を組み合わせ、幅広い層のドライバーから支持を得てきました。

ボディサイズは全長4631-4636mm×全幅1780mm×全高1435mm、ホイールベース2700mm。日本仕様（全長4495mm×全幅1745mm×全高1435mm、ホイールベース2640mm）よりも全体的にひとまわり大きく、北米での走行環境に合わせた伸びやかな造形となっています。

外観は低重心のプロポーションに加え、シャープなJ字型LEDヘッドランプと大型グリルが印象的です。

スポーティでありながら上品さを失わないデザインは、トヨタが掲げる“クラスを超えた存在感”を体現しています。

インテリアは機能美と質感の両立がテーマ。水平基調のインパネは視界確保に配慮し、操作系を自然に扱えるよう設計されています。

素材の質感も向上し、触れたときの手応えや上質な仕上げが印象的です。

インフォテインメントシステム「トヨタ・マルチメディア」はワイヤレスのApple CarPlayとAndroid Autoに対応し、音声・タッチ・視覚操作を統合的に最適化。最新のデジタル環境を快適に楽しめる仕様です。

2026年モデルでは全車に「トヨタセーフティセンス3.0」を標準装備し、安全性能を一段と高めています。

前方車両や歩行者、自転車の検知精度を向上させたほか、交差点での衝突回避支援や車線維持支援機能なども進化。ドライバーアシストの領域でトップクラスの完成度を誇ります。

パワートレインは2リッター直列4気筒エンジン（最高出力169hp・最大トルク151lb-ft）＋Direct Shift CVTを搭載するガソリンモデルを中心に、1.8リッターエンジンとモーターを組み合わせたハイブリッド（システム出力138hp）を設定。

ハイブリッドには電子制御オンデマンドAWDも用意され、燃費は複合で最小4.4L／100km（約22.7km／L）を実現しています。

走行性能と経済性のバランスを高水準で両立している点も見逃せません。

さらに、装備面の強化も注目ポイントです。ガソリン車には7インチデジタルメーターを標準装備し、ハイブリッドの上級グレード（SE／XSE）では12.3インチの大型メーターを新採用。

情報の視認性が高まり、先進的なコクピット演出を楽しめます。加えて、タイヤ空気圧監視システム（TPMS）の導入により、安全面でも確実な進化を遂げました。

グレード構成はガソリンモデルがL、LE、LE Upgrade、SE、SE Upgrade、XSEの6種類。ハイブリッドはLE、LE AWD、SE AWD、XSE AWDの4種類が設定されています。

上位グレードではパワームーンルーフ、JBLプレミアムオーディオ、ワイヤレス充電、10.5インチマルチメディアディスプレイ、電動パワーシート、後席シートヒーターなどを装備。

装備の選択肢が広く、ライフスタイルに合わせたカスタマイズ性も魅力です。

価格はガソリンモデルが2万4520カナダドル（約262万円）から3万2840カナダドル（約351万円）、ハイブリッドモデルが2万7740カナダドル（約297万円）から3万7215カナダドル（約399万円）。

装備と性能のバランスを考えれば、依然として高いコストパフォーマンスを誇ります。