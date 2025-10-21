◆米大リーグ ア・リーグ優勝決定シリーズ ブルージェイズ―マリナーズ（２０日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）

マリナーズのＪ・ロドリゲス外野手（２４）が２０日（日本時間２１日）、３勝３敗で迎えたリーグ優勝決定シリーズ第７戦の敵地・ブルージェイズ戦に「１番・中堅」で先発出場。３回にポストシーズン４号となる勝ち越しソロを左中間スタンドにたたき込んだ。

初回先頭では三塁線を破る二塁打を放ち、ネーラーの先制適時打を演出した若きスーパースター。３回先頭の第２打席。カウント２―２から右腕ビーバーの外角スライダーを完璧に捉えた。打球角度２３度のライナー性の打球が左中間スタンドに一直線。打球速度１０８・６マイル（約１７４・７キロ）、飛距離４２３フィート（約１２８・９メートル）と計測された。

直前の自打球の痛みもはね返したイチロー氏のまな弟子。一塁手前ではバシンスキー・一塁コーチとハイタッチ。はねるように軽やかに、静まりかえった敵地のダイヤモンドを一周した。全３０球団で唯一ワールドシリーズに出場したことがないマリナーズ。本拠地で行われた今シリーズ第５戦に勝利し、悲願達成に王手をかけたが、前日１９日（同２０日）の第６戦で敗れて逆王手をかけられていた。