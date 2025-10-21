¡Ö¹â»Ô±ß°Â¡×¤ÎÈ¿Æ°Â³¤¯¡Ä¡Ö¿·ÁíÍý¡×ÃÂÀ¸¤Ç¤â±ß¹â¥à¡¼¥É»ýÂ³¤«¡£º£½µ¤ÎÍ½ÁÛ¥ì¥ó¥¸¤Ï¡Ò148¡Á152±ß¡Ó¡Ú¹ñºÝ¶âÍ»¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬²òÀâ¡Û
ÊÆ¥É¥ë¡¿±ß¤Ï¡¢¹â»Ô¼«Ì±ÅÞ¿·ÁíºÛÃÂÀ¸¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¿Ê¤ó¤À¡Ö¹â»Ô±ß°Â¡×¤ÎÈ¿Æ°¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸øÌÀÅÞ¤ÎÏ¢Î©Î¥Ã¦¤äÆüÊÆ¤Î¶âÍøº¹¤Î½Ì¾®¡¢³ô²Á¤ÎÈ¿Íî¤Ê¤É¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢Àè½µ¤Ï°ì»þ149±ßÂæ¤Þ¤Ç±ß¹â¤¬¿Ê¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿·ÁíÍý·èÄê¤äÊÆÃæËÇ°×¸ò¾Ä¤Ê¤É¡¢ÃíÌÜ¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌÜÇò²¡¤·¤Îº£½µ¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô¥Á¡¼¥ÕFX¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡¦µÈÅÄ¹±»á¤Ï¡¢¡Ö³ô¹â¡á±ß°Â¡×ºÆÇ³¤Î²ÄÇ½À¤Ï¸ÂÄêÅª¤È¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Îº¬µò¤Èº£½µ¤ÎÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ëÁê¾ìÅ¸³«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ËÜµ»ö¤Ç¤¯¤ï¤·¤¯¤ß¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
10·î21Æü¡Á10·î27Æü¤Î¡ÖFXÅê»ñÀïÎ¬¡×¥Ý¥¤¥ó¥È
¡ã¥Ý¥¤¥ó¥È¡ä
¡¦ÊÆ¥É¥ë¡¿±ß¤ÏÀè½µ¡¢°ì»þ149±ßÂæ¤Þ¤Ç²¼Íî¤·¤¿¡£¹â»Ô¼«Ì±ÅÞ¿·ÁíºÛÃÂÀ¸¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¿Ê¤ó¤À¡Ö¹â»Ô±ß°Â¡×¤ÎÈ¿Å¾¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¦¥É¥ë°Â¡¦±ß¹â¤ËÌá¤·¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢ÆüÊÆ¶âÍøº¹½Ì¾®¤Ø¤ÎÈ¿±þ¤Ê¤É¡¢Ê£¿ô¤ÎÍ×°ø¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£¤½¤Î¤¦¤Á¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡Ö³ô°Â¡×¤Ï¡¢Ã»´üÅª¤Ê¡È¾å¤¬¤ê²á¤®¡É¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ¿Æ°¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¡Ö³ô¹â¡á±ß°Â¡×ºÆÇ³¤Ï¸ÂÄêÅª¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¡£º£½µ¤ÎÊÆ¥É¥ë¡¿±ß¤Ï¡Ö148¡Á152±ß¡×¤ÈÍ½ÁÛ¤¹¤ë¡£
°ì»þ1¥É¥ë¡á149±ßÂæ¤Þ¤Ç²¼Íî¡Ä¡Ö¹â»Ô±ß°Â¡×¤ÎÈ¿Å¾Â³¤¯¡Ö3¤Ä¤ÎÍýÍ³¡×
10·î4Æü¡¢¹â»Ô¿·ÁíºÛ¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢ÊÆ¥É¥ë¡¿±ß¤Ï°ìÃÊ¹â¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¤½¤Î¸å¡¢10Æü¤Ë¸øÌÀÅÞ¤¬Ï¢Î©Í¿ÅÞ¤«¤é¤ÎÎ¥Ã¦¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÈ¿Íî¡£¤³¤ÎÎ®¤ì¤ÏÀè½µ¤âÂ³¤¡¢°ì»þ1¥É¥ë¡á153±ß¤«¤é150±ß¤ò³ä¤ê¹þ¤à¤Þ¤ÇÊÆ¥É¥ë°Â¡¦±ß¹â¤¬¿Ê¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ËÊÆ¥É¥ë°Â¡¦±ß¹â¤¬Â³¤¯ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î3¤Ä¤ÎÍ×°ø¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡Ê¿ÞÉ½1»²¾È¡Ë¡£
¡Î¿ÞÉ½1¡ÏÊÆ¥É¥ë¡¿±ß¤ÎÆüÂ¥Á¥ã¡¼¥È¡Ê2025Ç¯7·î¡Á¡Ë ½Ð½ê¡§¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¥È¥ì¡¼¥À¡¼FX
ÍýÍ³1¡¥¡ÖºÄ·ôÇä¤ê¡á±ßÇä¤ê¡×¤«¤é¤ÎÅ¾´¹
¤³¤³¿ô¥õ·îÂ³¤¤¤¿ÊÆ¥É¥ë¡¿±ß¤Î¾å¾º¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÄ¹´ü¶âÍø¤Î¾å¾º¤ÈÊý¸þÅª¤Ë¤Ï°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¿ÞÉ½2»²¾È¡Ë¡£
¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢ÊÆ¥É¥ë¹â¡¦±ß°Â¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¡ÖºÄ·ôÍø²ó¤ê¾å¾º¡áºÄ·ô²Á³Ê²¼Íî¡×¡¢¤½¤·¤ÆÆüËÜ¤ÎÀ¯¼£¤¬ºâÀ¯ÀÖ»ú³ÈÂç¤Ë¸þ¤«¤¦¤³¤È¤ò·Ù²ü¤·¤¿¡ÖºÄ·ôÇä¤ê¡á±ßÇä¤ê¡×¤Î±Æ¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¸õÊä¼Ô¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âÆÃ¤ËÀÑ¶ËºâÀ¯¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤¿¹â»Ô»á¤¬¿·ÁíºÛ¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢±ßÇä¤ê¤¬µÞ³ÈÂç¤·¤¿¤³¤È¤Ç153±ß¤Þ¤Ç±ß°Â¤¬¿Ê¤ó¤À¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Î¿ÞÉ½2¡ÏÊÆ¥É¥ë¡¿±ß¤ÈÆüËÜ¤ÎÄ¹´ü¶âÍø¡Ê2025Ç¯1·î¡Á¡Ë ½Ð½ê¡§LSEG¼Ò¥Ç¡¼¥¿¤è¤ê¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô¤¬ºîÀ®
¤¿¤À¤·¡¢¸øÌÀÅÞ¤ÎÏ¢Î©Í¿ÅÞÎ¥Ã¦¤Ë¤è¤ê¡¢¤«¤ê¤Ë¹â»ÔÀ¯¸¢¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤â¡¢¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤Î¾õ¶·¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬Éâ¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¹â»Ô»á¤ÎÀÑ¶ËºâÀ¯¤ÎÀ©Ìó¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¸«Êý¤«¤é¡ÖºÄ·ôÇä¤ê¡á±ßÇä¤ê¡×¤ÎÈ¿Æ°¤È¤Ê¤Ã¤¿Î®¤ì¤¬Àè½µ¤âÂ³¤¡¢¤½¤ì¤¬ÊÆ¥É¥ë°Â¡¦±ß¹â¤Ø¤ÎÌá¤ê¤ò¸å²¡¤·¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¿ô¥õ·îÂ³¤¤¤¿¡ÖÆüÊÆ¶âÍøº¹¤«¤é¤Î¤«¤¤Î¥¡×¤Ë½¤Àµ¤ÎÃû¤·
ÍýÍ³2¡¥ÆüÊÆ¶âÍøº¹¤Î½Ì¾®¡á±ß¹â
Àè½µ¤ÎÊÆ¥É¥ë¡¿±ßÂ³Íî¤Ï¡¢ÆüÊÆ¶âÍøº¹¡ÊÊÆ¥É¥ëÍ¥°Ì¡¦±ßÎô°Ì¡Ë¤Î½Ì¾®¤ËÈ¿±þ¤·¤¿·ë²Ì¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡Ê¿ÞÉ½3»²¾È¡Ë¡£
¤¿¤À¡¢ÆüÊÆ¤Î¶âÍøº¹¤Î½Ì¾®¤Ï8·î¤«¤éÂ³¤¤¤Æ¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÊÆ¥É¥ë¡¿±ß¤ÏÌÜÎ©¤Ã¤¿È¿±þ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢Àè½µ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆµÞ¤ËÈ¿±þ¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿ÅÀ¤Ë¤ÏÃíÌÜ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Î¿ÞÉ½3¡ÏÊÆ¥É¥ë¡¿±ß¤ÈÆüÊÆ10Ç¯ºÄÍø²ó¤êº¹¡Ê2025Ç¯8·î¡Á¡Ë ½Ð½ê¡§LSEG¼Ò¥Ç¡¼¥¿¤è¤ê¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô¤¬ºîÀ®
1¡Á3·î¤Ë¤Ï¡¢ÊÆ¥É¥ë¡¿±ß¤ÏÆüÊÆ¤Î¶âÍøº¹¤Ë±è¤Ã¤¿Å¸³«¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»þ´ü¤Î´Ø·¸À¤ò¤â¤È¤Ë¸½ºß¤ÎÊÆ¥É¥ë¡¿±ß¤ò¿ä·×¤¹¤ë¤È¡¢1¥É¥ë¡á144±ßÁ°¸å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ê¿ÞÉ½4¡¢5»²¾È¡Ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÊÆ¥É¥ë¡¿±ß¤¬°ì»þ153±ß¤Þ¤Ç¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤¿¶ÉÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¿ä·×ÃÍ¤òÌó6¡ó¤â¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Î¿ÞÉ½4¡ÏÊÆ¥É¥ë¡¿±ß¤ÈÆüÊÆ10Ç¯ºÄÍø²ó¤êº¹¡Ê2025Ç¯1·î¡Á¡Ë ½Ð½ê¡§LSEG¼Ò¥Ç¡¼¥¿¤è¤ê¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô¤¬ºîÀ®
¡Î¿ÞÉ½5¡ÏÆüÊÆ¶âÍøº¹¤¬¼¨º¶¤¹¤ë¿ä·×ÃÍ¤«¤é¤ÎÊÆ¥É¥ë¡¿±ß¤Î¤«¤¤Î¥Î¨¡Ê2025Ç¯1·î¡Á¡Ë ½Ð½ê¡§LSEG¼Ò¥Ç¡¼¥¿¤è¤ê¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô¤¬ºîÀ®
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢Êý¸þÀ¤ÏÈ¿ÂÐ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢4·î¤Ë¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬Áê¸ß´ØÀÇ¤òÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢À¤³¦Åª¤Ê³ô²ÁË½Íî¡Ö´ØÀÇ¥·¥ç¥Ã¥¯¡×¤¬µ¯¤³¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¶ÉÌÌ¤Ç¤Ï¡¢ÊÆ¶âÍø¤Î¾å¾º¤ò¿¬ÌÜ¤ËÊÆ¥É¥ë¡¿±ß¤¬µÞÍî¤¹¤ë¡Ö°¤¤¶âÍø¾å¾º¡×¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢ÊÆ¥É¥ë¡¿±ß¤ÏÆüÊÆ¤Î¶âÍøº¹¤¬¼¨¤¹¿å½à¤òÂç¤¤¯²¼²ó¤ê¡¢°ì»þ¤Ï6¡ó°Ê¾å¤Î¤«¤¤Î¥¤¬¤ß¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¤½¤ÎÆ°¤¤â°ì½ä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿·Ð°Þ¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢º£²ó¤ÎÊÆ¥É¥ë¡¿±ß¤Ï¡¢ÆüÊÆ¤Î¶âÍøº¹¤Î½Ì¾®¤«¤é¤«¤¤Î¥¤·¤¿ÊÆ¥É¥ë¡¿±ß¾å¾º¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢½¤Àµ¤¬Æþ¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢Àè½µ¤ÏÆüÊÆ¤Î¶âÍøº¹¤Î½Ì¾®¤ËÂÐ¤·¤ÆÈæ³ÓÅªÁÇÄ¾¤ËÊÆ¥É¥ë°Â¡¦±ß¹â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡½¡½¤³¤¦¤·¤¿¸«Êý¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÍýÍ³3¡¥¡Ö³ô¹â¡×¢ª¡Ö³ô°Â¡×¤Ø¤ÎÅ¾´¹
¥É¥ë°Â¡¦±ß¹â¤¬Â³¤¤¤¿¤â¤¦1¤Ä¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö³ô²Á¡×¤È¤Î´Ø·¸¤âÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¿ô¥õ·î¡¢ÆüÊÆ¤Î¶âÍøº¹¤Î½Ì¾®¤ò¿¬ÌÜ¤ËÊÆ¥É¥ë¹â¡¦±ß°Â¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢³ô¹â¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿ÌÌ¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·Àè½µ¤Ï¡¢³ô°Â¤¬Âç¤¤¯¹¤¬¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¬ÊÆ¥É¥ë°Â¡¦±ß¹â¤ò¸å²¡¤·¤·¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ê¿ÞÉ½6»²¾È¡Ë¡£
¡Î¿ÞÉ½6¡ÏÊÆ¥É¥ë¡¿±ß¤ÈÆü·ÐÊ¿¶Ñ¡Ê2025Ç¯8·î¡Á¡Ë ½Ð½ê¡§LSEG¼Ò¥Ç¡¼¥¿¤è¤ê¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô¤¬ºîÀ®
ÆüËÜ³ô¤Ë¡È¾å¤¬¤ê²á¤®¡É·üÇ°¤â¡¢¡Ö³ô¹â¡á±ß°Â¡×ºÆÇ³¤Ï¸ÂÄêÅª¤«
ÆüËÜ¤Ç¤Ï21Æü¤ËÎ×»þ¹ñ²ñ¤¬¾¤½¸¤µ¤ì¡¢¹â»Ô¿·ÁíÍý¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Àè½µÌÜÎ©¤Ã¤¿ºÄ·ô¹â¡ÊºÄ·ôÍø²ó¤ê¤ÎÄã²¼¡Ë¤ä³ô°Â¤ÎÎ®¤ì¤¬¡¢º£½µ¤ÎÊÆ¥É¥ë¡¿±ßÁê¾ì¤Ë¤É¤¦È¿±þ¤¹¤ë¤«¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Àè½µ¤Î³ô°Â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ã»´üÅª¤Ê¡È¾å¤¬¤ê²á¤®¡É¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ¿Æ°¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¹â»Ô¿·ÁíºÛÃÂÀ¸¸å¤Î³ô²ÁµÞÆ¤Ë¤è¤ê¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤Î90ÆüMA¡Ê°ÜÆ°Ê¿¶ÑÀþ¡Ë¤«¤é¤Î¤«¤¤Î¥Î¨¤Ï°ì»þ¥×¥é¥¹16¡ó¶á¤¯¤Þ¤Ç³ÈÂç¤·¡¢¡È¾å¤¬¤ê²á¤®¡É·üÇ°¤¬¤«¤Ê¤ê¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¿ÞÉ½7»²¾È¡Ë¡£¤³¤Î¿å½à¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢³ô¹â¤ÎºÆÇ³¤Ë°ìÄê¤Î¸Â³¦¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Î¿ÞÉ½7¡ÏÆü·ÐÊ¿¶Ñ¤Î90ÆüMA¤«¤¤Î¥Î¨¡Ê2000Ç¯¡Á¡Ë ½Ð½ê¡§LSEG¼Ò¥Ç¡¼¥¿¤è¤ê¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô¤¬ºîÀ®
¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ¤Î¾å¾º¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ³ô¤ÎºÇ¹âÃÍ¹¹¿·¤ËÏ¢Æ°¤·¤¿Æ°¤¤Î¤è¤¦¤Ë¤â¤ß¤¨¤Þ¤·¤¿¡Ê¿ÞÉ½8»²¾È¡Ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÊÆ¹ñ³ô¤Ï¡¢ÊÆÃæËÇ°×¸ò¾Ä¤ò½ä¤ëÂÐÎ©¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢¤³¤Î¤È¤³¤íÉÔ°ÂÄê¤ÊÆ°¤¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¾¤ËÊÆ¹ñ³ô¤¬Âç¤¤¯²¼Íî¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ³ô¤â¡È¾å¤¬¤ê²á¤®¡É¤Î½¤Àµ¤ò¼õ¤±¤Æ²¼Íî¤¬¹¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡Î¿ÞÉ½8¡ÏÆü·ÐÊ¿¶Ñ¤È¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯Áí¹ç»Ø¿ô¡Ê2025Ç¯1·î¡Á¡Ë ½Ð½ê¡§LSEG¼Ò¥Ç¡¼¥¿¤è¤ê¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô¤¬ºîÀ®
º£½µ¤ÎÊÆ¥É¥ë¡¿±ßÍ½ÁÛ¥ì¥ó¥¸¤Ï¡Ö148¡Á152±ß¡×
¹â»Ô¡Ö¿·ÁíÍý¡×¤ÎÃÂÀ¸¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ºÄ·ô»Ô¾ì¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÈ¿±þ¤¹¤ë¤«¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÉÔÆ©ÌÀ¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¡Ö³ô¹â¡á±ß°Â¡×¤ÎºÆÇ³¤Ï¸ÂÄêÅª¤Ç¡¢²¾¤Ë³ô°Â¤¬³ÈÂç¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢±ß¹â¤¬¿Ê¤à²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£°Ê¾å¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢º£½µ¤ÎÊÆ¥É¥ë¡¿±ß¤Ï¡Ö148¡Á152±ß¡×¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Þ¤¹¡£
µÈÅÄ ¹±
¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô
¥Á¡¼¥Õ¡¦FX¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È·ó¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¡¦¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥·¥Æ¥£FX³ØÄ¹
¢¨ËÜÏ¢ºÜ¤ËµºÜ¤µ¤ì¤¿¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏËüÁ´¤ò´ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆâÍÆ¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜÏ¢ºÜ¤ÎÆâÍÆ¤ÏÉ®¼Ô¤Î¸Ä¿ÍÅª¤Ê¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢É®¼Ô¤¬½êÂ°¤¹¤ëµ¡´Ø¡¢ÁÈ¿¥¡¢¥°¥ë¡¼¥×Åù¤Î°Õ¸«¤òÈ¿±Ç¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ËÜÏ¢ºÜ¤Î¾ðÊó¤òÍøÍÑ¤·¤¿·ë²Ì¤Ë¤è¤ëÂ»³²¡¢Â»¼º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢É®¼Ô¤Ê¤é¤Ó¤ËËÜÏ¢ºÜÀ©ºî´Ø·¸¼Ô¤Ï°ìÀÚ¤ÎÀÕÇ¤¤òÉé¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Åê»ñ¤ÎÈ½ÃÇ¤Ï¤´¼«¿È¤ÎÀÕÇ¤¤Ç¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£