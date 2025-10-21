大ヒット曲「どうぞこのまま」で知られるシンガー・ソングライターの丸山圭子（７１）が２５日に３年ぶりのニューアルバム「彩色兼美」をリリースし、発売記念ライブを４都市で開催する。

丸山は２００９年のロック＆ポップス学科創設から携わってきた洗足学園音楽大学を３月に定年退職した。客員教授だったが、「最高に行ってる時は週４日ぐらい」というから本業の教授のように出勤し、作詞作曲の講座や個人レッスン、バンドワークショップなどを受け持っていた。

若い学生達と過ごして「こっちが上回るぐらいエネルギーを持ってないと説き伏せられない。体力も含めて教えられたことが多い。教えるっていうのは教えられるんだなってすごい思いましたね」と得るものは多かった。「やって良かったし、鍛えられた。教えるっていうことは全部確実に上回っていなきゃいけないので、勉強することがいっぱいありました」。

人気ロックバンド「マカロニえんぴつ」は同科の４期生。「（ソングライターでボーカル、ギターの）はっとり君ってホントに最初からすごくエネルギーがあって。ステージを最初に見た時は『君はエネルギー、パワーがあって、絶対にプロになれるよ』っていうアドバイスをしたのを覚えていますね」と、才能は際立っていたという。

退職後は「丸山塾」を立ち上げ、音楽を教える活動を継続している。