Snow Man向井康二、銀座のホテルでみせた“男の色気” 今の胸の内明かす
9人組グループ・Snow Manの向井康二が、21日発売の『東京カレンダー』2025年12月号（東京カレンダー）特別増刊の表紙を務める。
【表紙カット】妖艶⋯！通常版の表紙を飾る松本まりか
今回の特集は「『銀座』の表と裏。」と題し、銀座の王道からツウのみぞ知る銀座の深部まで、銀座のリアルを徹底取材。銀座6丁目で“大人の男の洗練されたホテル使い”をテーマに向井をシューティング。30代に足を踏み入れ、ぐっとシャープな男の色気をまとった向井が、「ひとりで集中したい時に訪れる」というホテルで吐露してくれた、今の胸の内とは。
そのほか、銀座7丁目で育ち、4丁目で傾く（かぶく）“銀座な男”、2代目尾上松也や、21歳になったばかりの櫻坂46のメンバー、村井優の「銀座で鮨」デビューなど収録。通常版の表紙は松本まりかが務める。
