コロンバンのクリスマスケーキ2025♡伝統と華やかさで彩る特別な一日

今年のクリスマス、誰とどんなケーキを囲みますか？洋菓子ブランド「コロンバン」では、2025年のクリスマスケーキの予約受付を開始。創業100周年を迎えた老舗のこだわりと華やかさが詰まった、全14種類のケーキが登場します。伝統のバタークリームを使ったクラシックケーキから、原宿や百貨店限定の特別デザイン、全国配送対応のオンライン限定商品まで。心ときめく甘いひとときを届けてくれます♡

コロンバンの定番♡伝統のバタークリームケーキ

コロンバンが誇る定番デコレーションケーキ「クラシックバターノエル」（4号4,320円／5号5,400円／6号6,480円）は、創業以来守り続けるレシピで作られたバタークリームが主役。口どけのよいなめらかなクリームとしっとり生地が特徴です。

人気の「フレーズノエル」（4号4,536円／5号5,616円）やチョコ好きにおすすめの「マルキーズショコラ」（4号4,536円／5号5,616円）もラインナップ。

フランスの伝統菓子「ブッシュ・ド・ノエル モカ」（4,320円）は、香り高いコーヒーバタークリームが大人の味わいを演出します♪

クリスマスキャロル／スノーマン／フォレノワール

価格：各702円

※こちらの3種類は、予約対象外です。

クリスマスプレミアムシュトーレン

価格：3,672円

長さ：約18cm

ジャン＝ポール・エヴァンのクリスマスコレクション♡アドヴェントカレンダーも！

店舗限定＆原宿オリジナル♡心ときめく特別ケーキ

コロンバン原宿限定の「プリンセス・ノエル」は、飴細工のティアラが輝く2段ケーキ。5-3号（10,800円）と6-4号（16,200円）の2サイズで、優雅なバタークリームが主役です。

さらに、ツリーをモチーフにした「ツリーフレーズ」（702円）や「プチ・プリンセス」（891円）も登場。

百貨店限定では、東武百貨店池袋店の「ジュエルノエル」（8,640円）、東京駅グランスタ店の「SuicaのペンギンとXmasツリーケーキ」（5,400円）がラインナップ。どちらも予約限定の特別仕様です♡

全国配送OK！オンライン限定クリスマスケーキ

遠方の方にも嬉しい、オンライン限定商品「クリスマスバターデコレーション」（5号5,400円）は、華やかな薔薇をあしらった伝統のバタークリームケーキ。

冷凍配送でお届けするため、全国どこでも楽しめます。予約期間は2025年11月10日～12月10日12:00まで、お届けは12月20日～25日。

数量限定のため、早めの予約がおすすめです。柊とロウソクは別添えで、自分好みに飾りつけを楽しめます♪

今年のクリスマスは、伝統の味とともに♡

1924年創業以来、丁寧に受け継がれてきたコロンバンの味。2025年のクリスマスも、伝統とモダンが融合したケーキが揃いました。

家族と囲む温かなひとときも、大切な人への贈り物にもぴったり。

香り高いバタークリームと美しいデコレーションが、特別な一夜を華やかに彩ります。甘く上品なひと口で、100年の想いに包まれてみて♡