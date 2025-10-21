年内をもってグループとハロー！プロジェクトからの卒業を発表したモーニング娘。'25の北川莉央（21）について、来春からテレビ東京に内定していることが、21日までに分かった。

北川は、SNS上のルール違反の投稿で4月から活動を休止していた。

関係者によると、テレビ東京のアナウンサー職に内定したという。同局はこの日、「内定者等の情報については従来、お答えしておりません」とコメントした。

北川は、19年6月からクループに加入し、活動をスタート。4月にSNSをめぐるルール違反の投稿で活動を休止。9月にスタートした秋ツアーの出演見合わせを発表していた。

12月5日に開催される「モーニング娘。'25コンサートツアー秋Movin' Forward with Hope 羽賀朱音・横山玲奈卒業スペシャル」への出演予定もない。だが、ファンへの思いを直接伝えたいという北川の意向を受け、事務所は「12月3日発売のシングル個別イベントや、卒業イベントの実施に向けて準備を進めてまいります」としている。

北川の卒業は20日、所属事務所の公式サイトで発表。「北川と話し合う中で『活動休止期間を通じてこれまでの歩みと向き合い、周囲への影響やまわりへの負担をかけぬよう、モーニング娘。のメンバーとしては区切りをつけて、新しい道へ進みたい』という本人からの意志を受け、モーニング娘。と北川本人の今後も考慮した上で今回の結論に至りました」と説明されていた。