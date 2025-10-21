¥Æ¥ó¥×¥ë¤Ë¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ÇÆ¬ÆÍ¤¡Ä ÉÔÎ¸¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¡¢ÌµÇ°¤Î·ëËö¤Ë²ñ¾ìÁûÁ³¡Ö·ë¹½´í¤Ê¤¤¡×¡Öµ²±¤Ê¤¤¤«¤â¡×¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤â
¡¡Î¾¼Ô¾ù¤é¤Ê¤¤¶áµ÷Î¥¤ÎÂÇ·âÀï¤Ç¡¢¥Æ¥ó¥×¥ë¤Ë¥«¥¦¥ó¥¿¡¼µ¤Ì£¤ËÆ¬¤¬ÆÍ¤»É¤µ¤ë¶öÈ¯Åª¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤¬È¯À¸¡£»î¹çÂ³¹ÔÉÔ²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤¿Áª¼ê¤¬Éé½ýÈ½Äê¤Ç¡ÈÈ½Äê¾¡¤Á¡É¤È¤¤¤¦¡¢ÁÐÊý¤È¤â¤ËÉÔ´°Á´Ç³¾Æ¤Ê¥Ð¥Ã¥É¥¨¥ó¥É¤Ë²ñ¾ì¤âÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û²ñ¾ìÁûÁ³¡È¥Ò¥ä¥ê¡É¤Î½Ö´Ö
¡¡10·î19Æü¡¢¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖRISE192¡×¡£Çß°æÂÙÀ®¡ÊMouton¡Ë¤ÈµÈÅÄÚèÀ®¡ÊTEAM TEPPEN¡Ë¤Î°ìÀï¤Ï¡¢Çß°æ¤¬¥ï¥ó¥À¥¦¥ó¤òÃ¥¤¤¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ëÅ¸³«¤ÎÃæ¤Ç¶öÈ¯Åª¤Ê¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤¬È¯À¸¡£ÅÝ¤ì¹þ¤ó¤ÀÇß°æ¤Ï»î¹ç¤¬Â³¹Ô¤Ç¤¤º¡¢¥ê¥ó¥°¤ËÅÝ¤ì¹þ¤ß°Õ¼±¤¬Û¯Û°¤È¤¹¤ëÃæ¤Ç¤ÎÉé½ýÈ½Äê¤Ç¾¡Íø¡£Î¾¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉÔËÜ°Õ¤ÊÈ½Äê·èÃå¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡²¦¼Ô¡¦°ÂËÜÀ²æÆ¤Ø¤ÎÄ©Àï¸¢¤ò¤«¤±¤¿¥Õ¥§¥¶¡¼µé²¦ºÂ¼¡´üÄ©Àï¼Ô·èÄê¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È½à·è¾¡¤Ç¡¢¸µTEAM TEPPEN½êÂ°¤ÎÇß°æ¤È¡¢6ÀïÁ´¾¡3Ç¯ÌµÇÔ¤Î¸½½êÂ°¡¦µÈÅÄ¤¬·ãÆÍ¤·¤¿ÃíÌÜ¤Î»î¹ç¡£
¡¡»î¹ç¤Ï½øÈ×¡¢µÈÅÄ¤Ï¥í¡¼¤ÇÊø¤·¤Ë¤«¤«¤ë¤â¡¢Çß°æ¤¬¥ß¥É¥ë¡¢¥í¡¼¡¢¥Ü¥Ç¥£¤ÈÏ¢ÂÇ¤ò¤Ä¤Ê¤²¡¢Â¿ºÌ¤Ê¹¶·â¤òÅ¸³«¡£¶áµ÷Î¥¤Ç¥Ñ¥ó¥Á¤ò¼¡¡¹¤È·«¤ê½Ð¤¹Çß°æ¤ËÂÐ¤·¡¢ËÉÀïµ¤Ì£¤ÎµÈÅÄ¤Ïµ÷Î¥¤òµÍ¤á¤ÆÈ¿·â¤òÁÀ¤¦¤¬¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¤Ä¤«¤ß¤¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤Î°ì½Ö¤Î·ä¤òÆÍ¤¡¢Çß°æ¤Î±Ô¤¤º¸¥¹¥È¥ì¡¼¥È¡¢¤µ¤é¤Ë¤Þ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê±¦¤¬Ì¿Ãæ¡£µÈÅÄ¤¬¥À¥¦¥ó¤òµÊ¤¹¤ë¡£»Ä¤ê1Ê¬¤ÇÌÔ¥é¥Ã¥·¥å¤ò»Å³Ý¤±¤ëÇß°æ¤ËÂÐ¤·¡¢µÈÅÄ¤âÉ¬»à¤ËÂÎÀª¤òÎ©¤ÆÄ¾¤·¡¢¥´¥ó¥°¤Þ¤Ç»ý¤Á¤³¤¿¤¨¤¿¡£
¡¡Çß°æ¤¬¼çÆ³¸¢¤ò¥¡¼¥×¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢»î¹ç¤Ï»×¤ï¤ÌÊý¸þ¤Ø¡£2¥é¥¦¥ó¥É¡¢´¬¤ÊÖ¤·¤òÁÀ¤¦µÈÅÄ¤¬Á°¤Ø½Ð¤ë¤È¡¢Çß°æ¤ÏÂÎ¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤ÆÏ¢ÂÇ¤Ç±þÀï¡£µÈÅÄ¤â¥Ü¥Ç¥£¤Ø¤Î¥ß¥É¥ë¤ÇÈ¿·â¤¹¤ë¤¬¡¢»ê¶áµ÷Î¥¤Î¹¶ËÉ¤ÇÆ¬¤ò²¼¤²¤¿Çß°æ¤ÎÆ¬Éô¤¬Æ§¤ß¹þ¤ó¤ÀµÈÅÄ¤Î´éÌÌ¤Ë¥Ò¥Ã¥È¡£»î¹ç¤Ï°ì»þ¡¢ÃæÃÇ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ºÆ³«¸å¡¢µÈÅÄ¤¬¥®¥¢¤ò¾å¤²¤ÆÌÔ¹¶¤ò»Å³Ý¤±¤ë°ìÊý¡¢Çß°æ¤â¶¯µ¤¤ËÂÇ¤Á¹ç¤¤¡¢¥¯¥ê¥ó¥Á¤ÎºÝ¤Ë¤ÏÆ¬¤¬¤«¤¹¤á¤ë¡ÈºÝ¤É¤¤¥·¡¼¥ó¡É¤¬Â³½Ð¡£¡Ö¥Ï¡¼¥É¤Ê»î¹ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ö¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¥Á¥é¤Ä¤¯¡×¤Ê¤É¶ÛÄ¥´¶¤Î¤¢¤ëÅ¸³«¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢ÌäÂê¤Î¥·¡¼¥ó¤¬µ¯¤³¤ë¡£
¡¡¥é¥¦¥ó¥ÉÃæÈ×¡¢Æ§¤ß¹þ¤ó¤ÀÇß°æ¤¬º¸¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤â¡¢¤³¤ì¤¬¶õ¤òÀÚ¤ë¡£¤½¤³¤ËµÈÅÄ¤ÎÆ¬¤¬¥«¥¦¥ó¥¿¡¼µ¤Ì£¤ËÇß°æ¤Îº¸Â¦Æ¬ÉôÉÕ¶á¤Ë·ãÆÍ¡£¡È¥Ð¥³¥Ã¡É¤È¤¤¤¦·ý¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÆß¤¤²»¤¬¶Á¤¡¢Çß°æ¤¬¥Þ¥Ã¥È¤ËÊø¤ìÍî¤Á¤ë¡£¥¹¥í¡¼±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢µÈÅÄ¤ÎÆ¬¤¬Çß°æ¤Î¥Æ¥ó¥×¥ë¤ËÄ¾·â¤¹¤ë¾×·âÅª¤Ê¾ìÌÌ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ABEMA¤Î²òÀâ¡¦°ìÇÏ¤Ï¡ÖÇß°æÁª¼ê¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬Â¿¤¤¡£¥¤¥ó¤ò¼è¤ê¤Ë¹Ô¤¯¡¢Ãæ¤ËÆþ¤ê¤Ê¤¬¤éº¸¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òÁÀ¤¦¤È¼«¤º¤È¤³¤¦¤Ê¤ë¡£¸òº¹¤·¤Æ¡×¤ÈÇß°æ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥È¥¹¥¿¥¤¥ë¤æ¤¨¤Î¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡ÉÔ²Ä¹³ÎÏ¤Î½ÐÍè»ö¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Çß°æ¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤Ï¿¼¹ï¡£¥ê¥ó¥°¤ËÅÝ¤ì¹þ¤ó¤À¤Þ¤ÞÆ°¤±¤º¥É¥¯¥¿¡¼¤¬¶î¤±´ó¤ë¾õ¶·¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤â¡Ö¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ÎÆ¬ÆÍ¤¡×¡Ö¤³¤á¤«¤ß¤«¡×¡Ö¥Æ¥ó¥×¥ë¤À¡×¤ÈÁûÁ³¡£¥ê¥×¥ì¥¤¤Ç¤ÏÇ¾¤¬¥°¥é¥°¥é¤ÈÍÉ¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÍÍ»Ò¤¬±Ç¤ê¡Ö¤³¤ì¤ÏµßµÞ¼Ö¡×¡ÖÌµÍý¤À¤í¤³¤ì¤Ï¡×¤È¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤¬Èô¤Ó¸ò¤¦¡£Ä¾¸å¤Ë¥´¥ó¥°¤¬ÌÄ¤é¤µ¤ì¡¢¥É¥¯¥¿¡¼¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç»î¹ç½ªÎ»¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡2¥é¥¦¥ó¥ÉÅÓÃæ¤Þ¤Ç¤ÎÉé½ýÈ½Äê¤Ï¡¢3¼Ô¤È¤â1¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¥À¥¦¥ó¤òÃ¥¤Ã¤¿Çß°æ¤ò»Ù»ý¤·¡¢3-0¡Ê20-18¡¢19-18¡¢20-18¡Ë¤Ç¾¡Íø¤¬³ÎÄê¡£¸µ»Õ¾¢¤ÎÆá¿ÜÀî¹°¹¬ÂåÉ½¤¬¥É¥¯¥¿¡¼¤È¤È¤â¤Ë¿´ÇÛ¤½¤¦¤Ë¶î¤±´ó¤ê¡¢µÈÅÄ¤â»×¤ï¤Ì¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ë¿¼¡¹¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤ë¡£µõ¤í¤ÊÉ½¾ð¤ÎÇß°æ¤Ë¤Ï¡Öµ²±¤Ê¤¤¤«¤â¤Ê¡×¡Ö·ë¹½´í¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡°ìÇÏ¤Ï¡ÖÇ¾¿Ì¤È¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥¢¥ì¤À¤±¶¯Îõ¤ËÆ¬¤Ö¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤é¡¢¥Ñ¥ó¥Á¤è¤ê¤âÄË¤¤¤â¤ó¤Ç¤¹¤«¤éÆ¬ÆÍ¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡£²æ¡¹¤¬¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¥À¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²þ¤á¤Æ¥³¥á¥ó¥È¡£¤è¤¦¤ä¤¯Î©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢¥³¡¼¥Ê¡¼¤Î°Ø»Ò¤Ë¹ø¤ò³Ý¤±¤¿Çß°æ¡£¤½¤Î¸å¡¢»Ù¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¤È¡¢¾ìÆâ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ²¿ÅÙ¤â¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¿½¤·Ìõ¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ë¼Õºá¡£¿Ø±Ä¤ËÉÕ¤Åº¤ï¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¼«Î©Êâ¹Ô¤Ç¹µ¼¼¤Ø²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡RISE¤Î°ËÆ£Î´ÂåÉ½¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ëÇß°æ¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÇ¾¿Ì¤È¤¦¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖÍÍ»Ò¤ò¸«¤ÆÇ¯»Ï¤«¡¢¤½¤Î¸å¤«¡¢ËüÁ´¤Ê¾õ¶·¤òºî¤Ã¤Æ¤«¤é¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÂ³¤±¡¢Ç¯Æâ¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿·è¾¡Àï¤òÁª¼ê¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÍ¥Àè¤Ç±ä´ü¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£