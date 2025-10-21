英国の伝説的ロックバンド、ローリング・ストーンズのフロントマン、ミック・ジャガー（82）が18日、英ロンドンにある大英博物館で開催された舞踏会に44歳年下の婚約者とともに参加し、デートを楽しんだ。米ニューヨーク・ポスト紙が、レッドカーペットでレアなツーショットを披露したと報じている。

ジャガーは今年4月に長年の恋人だった米国人の元バレリーナ、メラニー・ハムリックさん（38）と2〜3年前に婚約したと仏メディアが報じていた。2014年に東京で出会った2人の間には、16年にジャガーにとって8人目となる子どもが誕生している。

ジャガーはピンクのボタンダウンシャツに青と黒のブレザー、黒のジーンズとスニーカーを合わせ、胸元が大きく開いた花が装飾されたオフショルダーのドレスをまとったハムリックさんとレッドカーペットに登場。ハムリックさんの左手薬指には婚約指輪が輝いてており、2人は笑顔で写真撮影にも応じたという。

ハムリックさんはパリ・マッチ誌のインタビューでジャガーからプロポーズされたことを認めているが、「家族はすごくプライベートなもので、まるで泡みたいなもの。共有するのは素敵だけど、バレエと同じで謎が必要」と述べ、婚約を公にしない決断をした理由を明かしている。

複数のパートナーとの間に8人の子どもがいるジャガーとの結婚についても、「いつか結婚するかもしれないし、しないかもしれない。今の生活があまりにも幸せで、何かを変えるのが怖すぎる」と語っていた。（ロサンゼルス＝千歳香奈子通信員）