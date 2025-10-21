シイタケの好きな食べ方は？＜回答数 38,244票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第327回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「シイタケの好きな食べ方は？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:シイタケの好きな食べ方は？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
うまみじゅわーっと！しいたけ肉詰め 黄身添え
【材料】（2人分）
豚ひき肉 200g
シイタケ 8個
白ネギ 10cm
ショウガ(すりおろし:チューブ) 1cm
大葉 2枚
卵黄 1個分
片栗粉 適量
白煎りゴマ 適量
サラダ油 適量
卵 1個
塩 小さじ 1/3
コショウ 適量
しょうゆ 大さじ 1
みりん 大さじ 1
砂糖 大さじ 1
酒 大さじ 2
【下準備】
1、シイタケは石づきを外し、石づき部分をみじん切りにする。白ネギもみじん切りにする。
【作り方】
1、ボウルに豚ひき肉、＜A＞、シイタケの石づき、白ネギ、すりおろしショウガを入れて混ぜ合わせる。
2、シイタケの内側に片栗粉を薄くまぶす。
3、(1)を8等分にして丸め、(2)のシイタケの上にのせ、片栗粉を全体にまぶす。
片栗粉をシイタケの内側と全体にまぶすとはずれにくくなります。
4、フライパンにサラダ油をひいて中火で熱し、肉の面を下にして入れる。肉に焼き色がついたら裏返し蓋をし、弱火で3分蒸し焼きにする。
5、＜B＞を加え、全体にからめる。大葉を添えた器に盛り、白煎りゴマをかけ、卵黄を添える。
(E・レシピ編集部)
出典：E・レシピ
・結果はいかがでしたか？
