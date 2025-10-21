前橋市の小川晶市長（４２）が既婚の男性職員とホテルに１０回以上行っていた問題で、市議会の富田公隆議長は２０日、経緯を総括する第三者委員会の設置を市に求める考えを明らかにした。

小川市長の続投と給与５０％減額の意向表明に対しては、議会側は「説明責任が果たされたとは考えられない」としており、小川市長は２１日、全市議３８人への３度目の説明を行い、理解を求める。

２０日の各派代表者会議には副市長２人や総務部長らが出席。問題を客観的に検証する第三者委の設置について、市は「一つの選択肢」と回答した。

一方、早期の進退表明を求めた市議会側の質問書や申し入れ書に対する小川市長の回答については、各会派から「（市議に）市民から寄せられる意見と、市長が説明する市民の意見には隔たりがある」などの意見が相次いだ。

終了後、富田議長は報道陣に対し、「第三者委でこの件の総括と今後の対策を示してもらうのが一番いい」と述べた。小川市長の続投と給与減額の意向については、「市民との約束や公約の実現（という主張）はいいが、市民の声を反映する機会（の手法）もよくわからない」と指摘。「５０％の削減が適正なのかも、各会派の意見をまとめていきたい」と話した。

市議会は２１日の市長の説明を踏まえ、２２日以降に再び対応を協議する。