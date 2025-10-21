大相撲公演でロンドンを沸かせた力士たちがイギリスを出発し、帰国の途につきました。

記者

「ロンドン公演を終え、力士たちが空港に到着しました。最後までファンのサインなどに応じています」

5日間にわたって行われた大相撲ロンドン公演。力士たちは20日夜、ヒースロー空港から日本へ向けて出発しました。

翔猿関

「声援がすごく多くて、すごく嬉しかったです。力になりました。〈Q.ファン増えましたね〉（ニックネームの）フライングモンキー気に入ってます」

日本から来たファン

「〈Q.ロンドン公演を見に日本から？〉はい、そうです。楽しかったですよ、とってもいい席で。本場所より近い席で観られたので、楽しかったです」

あわせておよそ2万5000人の観客を動員し、大盛況に終わったロンドン公演。

滞在中には取り組みのほか、力士たちが様々なイベントに参加し、観光名所を訪れる姿が話題になり、地元紙は「土俵の内外問わず、素晴らしい光景が繰り広げられた」と盛り上がりを伝えました。

来年6月には、パリで公演が行われる予定です。