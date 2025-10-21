＜注目銘柄＞＝Ｊエレベータ、抜群の成長力で逆張り妙味 ＜注目銘柄＞＝Ｊエレベータ、抜群の成長力で逆張り妙味

ジャパンエレベーターサービスホールディングス<6544.T>はここ調整色を強めているが、押し目買い対象として魅力がある。エレベーターの保守・保全やリニューアルで業界最大手に位置する。エレベーターの保守市場はストック（保守台数）の積み上がりが顕著で、同社の収益も右肩上がりとなっている。売上高、利益ともに毎期２ケタ以上の高水準の伸びが続いており、２６年３月期も売上高が前期比１１％増の５５０億円、営業利益は同１６％増の１００億円予想と好調を極め、いずれも過去最高更新が続く見通しだ。



９月末の株主を対象に株式２分割を実施したが、分割後は目先筋の利益確定売りで値を下げていた。しかし、成長力の高さを考慮してここは逆張りで対処して妙味がある。分割前の株価水準である２０００円（修正後株価）近辺を目指す動きが期待できる。（桂）



出所：MINKABU PRESS