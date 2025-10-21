ビジコーチが続急伸、１対１型サービスの受注拡大受け２５年９月期業績は計画上振れ

ビジネスコーチ<9562.T>が続急伸し年初来高値を更新している。２０日の取引終了後、集計中の２５年９月期連結業績について、売上高が従来予想の１９億円から２０億円（前の期比２４．９％増）へ、営業利益が１億２０００万円から１億６０００万円（同２．０倍）へ、純利益が１億円から１億２０００万円（同２．２倍）へそれぞれ上振れて着地したようだと発表したことが好感されている。



主力の人材開発事業において、プライム上場企業を中心に従来の「集合型研修」から「１対１型研修」へのシフトが進んだことで、既存顧客からの１対１型サービスの受注が拡大したことが要因。またＤＸ事業において、大型案件に係る成果報酬型案件の成果が第４四半期に確定したことも寄与する。



出所：MINKABU PRESS