ＮＴＴ<9432.T>が５日続伸。同社は２０日の取引終了後、２３年に発表した軽量ながら世界トップレベルの日本語処理性能を持つＬＬＭ（大規模言語モデル）「ｔｓｕｚｕｍｉ」の次世代モデルとして、「ｔｓｕｚｕｍｉ２」を開発したと発表しており、好材料視されている。



「ｔｓｕｚｕｍｉ」は、膨大な学習データと計算リソースを必要とする従来のＬＬＭの課題であった電力消費や運用コストの増大、機密情報の取り扱いにおけるセキュリティーリスクなどの課題に対応すべく開発したＬＬＭ。更に進化を遂げた「ｔｓｕｚｕｍｉ２」では、特に企業や自治体が保有する複雑なドキュメントへの理解や専門的な知識への対応力の強化などのニーズを研究開発へフィードバックして開発。１ＧＰＵで推論可能という従来モデルの特徴を継承し、環境負荷とコストを抑え、企業・自治体などのＡＩ活用を支援する。



出所：MINKABU PRESS