¤Î¤ó¡ÈÈôÄ»¡É¡¢¿ÍÀ¸¤É¤óÄì¤«¤é¼«¤é¤ÎºÍÇ½¤ÇÇç¤¤¾å¤¬¤ë¡ª¡¡ÅÜ¤È¤¦¤ÎÈ¿·âÊÔ¤¬³«Ëë¡ÖABEMA¡×¥É¥é¥Þ¡ØMISS KING / ¥ß¥¹¡¦¥¥ó¥°¡ÙÂè3ÏÃ¡¢ÌµÎÁÇÛ¿®¤ò³«»Ï¡ª
¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡ÖABEMA¡Ê¥¢¥Ù¥Þ¡Ë¡×¤Ï10·î13Æü¡Ê·î¡ËÌë8»þ¤è¤ê¡¢ÇÐÍ¥¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¡È¤Î¤ó¡É¤µ¤ó¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡ØMISS KING¡¿¥ß¥¹¡¦¥¥ó¥°¡ÙÂè3ÏÃ¤ò¡¢ÌµÎÁ¤Ë¤ÆÇÛ¿®³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡ØMISS KING / ¥ß¥¹¡¦¥¥ó¥°¡Ù¤È¤Ï¡©
¡ÖABEMA¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡ØMISS KING / ¥ß¥¹¡¦¥¥ó¥°¡Ù¤Ï¡¢Å·ºÍ´ý»Î¤ÎÉã¤Ë¿ÍÀ¸¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦¹ñ¸«ÈôÄ»¤¬¡¢¤½¤Î¿¼¤¤Áþ¤·¤ß¤«¤é³«²Ö¤µ¤»¤¿ºÍÇ½¤È¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ËÆÍ¤¿Ê¤à°Õ»Ö¤Î¶¯¤µ¤Ç¡¢¼«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤¯¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¡£¿É¤¤²áµî¤È¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Á°¤Ë¿Ê¤â¤¦¤È¤¹¤ëÎÏ¶¯¤¤½÷À¤Î»Ñ¤¬ÃúÇ«¤ËÉÁ¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÈÈ×¾å¤Î¥À¡¼¥¯¥Ò¡¼¥í¡¼¡É¤È¤Ê¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦¹ñ¸«ÈôÄ»¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢º£Ç¯¤ÎÏÃÂêºî¤ËÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë½Ð±é¤·¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î¿Ê²½¤¬Âç¤¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¤Î¤ó¤µ¤ó¡£
¤½¤·¤ÆÈôÄ»¤È¥Ð¥Ç¥£¤òÁÈ¤ß¡¢ÈôÄ»¤ÎÉã¤ØÉü½²¤ò´ë¤Æ¤ë”¸µ´ý»Î¤Î¥Ò¥âÃË”Æ£Æ²À®¸ç¤òÆ£ÌÚÄ¾¿Í¤µ¤ó¡¢Éü½²·×²è¤ò¸«¼é¤ëÆ£Æ²¤ÎÎø¿Í¡¦ºæÎé»ÒÌò¤Ë¤ÏÁÒ²Ê¥«¥Ê¤µ¤ó¡¢ÈôÄ»¤¬¿ÍÀ¸¤ò·ü¤±¤ÆÉü½²¤¹¤ëÉã¿Æ¤Ç¤¢¤ê¡ÈÅ·ºÍ´ý»Î¡É¤Î·ë¾ë¾´°ìÌò¤ËÃæÂ¼»âÆ¸¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë±ü´Ó·°¤µ¤ó¡¢¿¹½¥ÅÍ¤µ¤ó¡¢ÌÄ³¤Í£¤µ¤ó¡¢À¾²¬ùþÇÏ¤µ¤ó¡¢»³¸ý¼ÓÌï²Ã¤µ¤ó¤é¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤¬½¸·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡þ¡ã°Ê²¼¡¢Âè3ÏÃ¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡ä
ÈôÄ»¡Ê¤Î¤ó¡Ë¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢¾´°ì¡ÊÃæÂ¼»âÆ¸¡Ë¤Ë¶¯¤¤Áþ¤·¤ß¤òÊú¤¯¸µ´ý»Î¡¦Æ£Æ²¡ÊÆ£ÌÚÄ¾¿Í¡Ë¡£¶¦ÄÌ¤Î°ø±ï¤ò»ý¤ÄÆó¿Í¤Ï¡Ö¾´ý¤Ç¾´°ì¤ËÉü½²¤¹¤ë¡×¤³¤È¤òÀÀ¤¤¡¢¶¦¤ËºîÀï¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¾´°ì¤È¸ø¼°Àï¤ÇÂÐ¶É¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÈôÄ»¼«¿È¤¬»Ë¾å½é¤Î½÷À´ý»Î¤È¤Ê¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¹â¤¤ÊÉ¤¬Î©¤Á¤Ï¤À¤«¤ê¤Þ¤¹¡£Ç¯ÎðÀ©¸Â¤Î¤¿¤á¾©Îå²ñ¤Ø¤ÎÆþ²ñ¤¬ÉÔ²ÄÇ½¤ÊÈôÄ»¤Ï¡¢´ý»ÎÊÔÆþ»î¸³¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¡£¤Þ¤ºÈôÄ»¤Ï¡¢½÷À¤Î»²²Ã¤¬ÄÁ¤·¤¤¡Ö¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¶Ì¾Àï¡×¤Ë½Ð¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
ÂÐÀïÁê¼ê¤Ï¡¢Ãæ³ØÀ¸¤ÎÃË»Ò¡£°Õµ¤¹þ¤ó¤ÇÄ©¤à¤â¤Î¤Î¡¢20Ç¯°Ê¾å¾´ý¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¿ÈôÄ»¤Ï¤Û¤ÜÁÇ¿ÍÆ±Á³¤Ç¤¢¤Ã¤±¤Ê¤¯ÇÔËÌ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£²ù¤·¤µ¤ò³ú¤ß¤·¤á¤¿ÈôÄ»¤ÏÆ£Æ²¤ËÇÔ°ø¤ò¿Ò¤Í¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö¾´ý¤ò¤Ê¤á¤ë¤Ê¡£¤ªÁ°¤ÏºÇ¼å¤À¡£²¿¤â¤«¤â¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡×¤È¸·¤·¤¤¸ÀÍÕ¤òÍá¤Ó¤»¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Æ£Æ²¤Î¸·¤·¤¤»ØÆ³¤Î¤â¤È¡¢ÈôÄ»¤ÏÃ«Äì¤«¤éÇç¤¤¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤Ê½¤¹Ô¤ÎÆü¡¹¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿À¶ÁÝ²ñ¼Ò¤ò¥¯¥Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÈôÄ»¤Ï¡¢Îé»Ò¡ÊÁÒ²Ê¥«¥Ê¡Ë¤Î²È¤Ëµï¸õ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£ÉÛÃÄ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¡¢ÍÄ¤¤Æü¤Ë¾´°ì¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤äÊì¤Î»à¤Ê¤É¡¢²áµî¤Îµ²±¤¬¼¡¡¹¤ÈÁÉ¤ê¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Ì²¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
µ¯¤¾å¤¬¤Ã¤ÆÅ¹¤Î¼êÅÁ¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Îé»Ò¤«¤é¡ÖÆ£Æ²¤Ë¤Ï³Ð¸ç¤¬¤¢¤ë¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¶ð¤ò¿¨¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤¿¡×¤Ê¤É¡¢Æ£Æ²¤Î²áµî¤ò¼¨º¶¤¹¤ëµ¤¤Ë¤Ê¤ë¸ÀÍÕ¤ò¼ª¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
ÍâÆü¡¢¡Ö¼å¤¤¼«Ê¬¤«¤éÀäÂÐÆ¨¤²¤ë¤Ê¡×¤È¤¤¤¦Æ£Æ²¤Î¸ÀÍÕ¤ËÆ³¤«¤ì¡¢ÈôÄ»¤Ï¾´ý¥¯¥é¥Ö¤Ø¡£Íâ½µ¤Î¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢Àï¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤éËèÆü²¿ÅÙ¤âÂÐ¶É¤ò½Å¤Í¡¢¥Õ¥é¥Õ¥é¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤ÇÂÇ¤Á¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢Ì¾²¦ÀïÅöÆü¡£ÂÐÀïÁê¼ê¤ÏÁ°²ó¤ÈÆ±¤¸Ãæ³ØÀ¸ÃË»Ò¤Ç¤¹¡£ÃÃÏ£¤ÎÀ®²Ì¤òÈ¯´ø¤·¤¿ÈôÄ»¤Ï¸«»ö¾¡Íø¤ò¼ý¤á¡¢¼¡¡¹¤È¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤ò¾¡¤Á¿Ê¤ß¡¢ÃÃÏ£¤ÎÀ®²Ì¤òÈ¯´ø¤·¤¿ÈôÄ»¤Ï¸«»ö¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤Þ¤¹¡£
³«²ñÀë¸À¤ò¹Ô¤¦¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ²ñ¾ì¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¡¢¥¢¥¤¥É¥ëÅª¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë½÷Î®´ý»Î¡¦Áá¸«Í³Æà¡ÊÌÄ³¤Í£¡Ë¤Ï¡Ö½÷»Ò¥¢¥Þ¤Ë¤³¤ó¤Ê¤Ë¶¯¤¤¿Í¤¬¤¤¤¿¤Ê¤ó¤Æ¡£º£ÅÙ¡¢»ä¤ÈÂÐ¶É¤·¤è¤¦¤è¡×¤ÈÈôÄ»¤ËÏÃ¤·¤«¤±¡¢¤½¤ÎºÍÇ½¤ò¸«È´¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÈôÄ»¤ÏÁþ¤Î¶Ìé¤È¤âºÆ²ñ¡£Î¶Ìé¤ÏÈôÄ»¤¬½ñ¤¤¤¿ÀÀÌó½ñ¤òÆÍ¤¤Ä¤±¡¢¡Ö¾´ý¤Ï¤¹¤ë¤Ê¡×¤È¸À¤¤Êü¤Á¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¾ì¤Ë¤ÏÆ£Æ²¤Î»Ñ¤â¤¢¤ê¡¢¶Ã¤¤¤¿Î¶Ìé¤Ï¡Ö¤Þ¤À¾´ý¤Ë¤·¤¬¤ß¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡¢Æ£Æ²ÀèÀ¸¡×¤È2¿Í¤Î²áµî¤Ë²¿¤é¤«¤Î´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸ý¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ£Æ²¤Î²áµî¤Ë¤Ï°ìÂÎ²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤½¤·¤ÆÈôÄ»¤Ï¡¢¤¤¤è¤¤¤è·è¾¡Àï¤Ø¡£ÙÉ¹³¤¹¤ëÃæ¡¢ÆÍÁ³ÈôÄ»¤Î»ë³¦¤¬ÏÄ¤ß¡¢Âç»ö¤Ê¶ÉÌÌ¤ÇÂÎ¤¬Æ°¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¨¡¡©
¿·¾Ï³«ËëÁá¡¹¤Ë¡¢ÇÈÍð¤ÎÅ¸³«¤ò·Þ¤¨¤¿¡ØMISS KING¡¿¥ß¥¹¡¦¥¥ó¥°¡ÙÂè3ÏÃ¤Ï¡ÖABEMA¡×¤Ë¤ÆÌµÎÁÇÛ¿®Ãæ¡£¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
