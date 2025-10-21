プロのヘアケアが自宅で叶う「GINZUBA」から、ヘアミルクが新登場！

ポーラ・オルビスグループのトリコが運営するヘアケアブランド「GINZUBA（ギンズバ）」は10月28日、髪の“うねり”悩みに特化し、しなやかにまとまる髪へ導く「スムース リペアミルク」をECサイトにて販売開始します。

■うねりの悩みに特化したヘアミルク

湿気や乾燥、年齢やダメージによって起こる髪のうねり。毎朝まとまらず、スタイリングに時間がかかる――そんな悩みに対し、GINZUBAはうねりの根本原因を徹底的に研究。

独自処方でアプローチし、しなやかにまとまる髪へ導く「スムース リペアミルク」を開発しました。うねりに特化した成分を贅沢に配合し、髪内部とキューティクルの両方にアプローチする処方で、根本からうねりをケアし、指通りなめらかなまとまり髪に導きます。

ドライヤー後の髪はしっとりとまとまり、翌朝は手ぐしだけでスタイリングが決まる、“何もしなくても整う髪”を叶えるヘアミルクです。

■うねりに特化した処方・6つの成分を贅沢に独自配合

■「GINZUBA スムース リペアミルク」の3つの特徴

「スムース リペアミルク」は、独自配合した贅沢補修と潤いで髪のコンディションをコントロールするヘアミルク。ベルガモットやネロリを核に、時間が経つにつれムスクの香りを感じられる、優雅で気品のあるヘアミルクです。

1.スッとなじむ、みずみずしい質感

乳液のように軽くて伸びがよく、髪1本1本に均一に浸透。重さを残さず、ベタつきゼロの快適な使用感を実現。

2.なめらかな仕上がり。芯はしっとり

髪の内側からしっかり潤い、乾燥やうねりによる広がりをおさえて、まとまりのある髪へ。

3.乾かすほどに、うねりを抑えて扱いやすく

髪をなめらかに補修。翌朝は毛先までスルンとまとまり、手ぐしでも決まる理想的な髪へ導きます。

■商品概要

「GINZUBA スムース リペアミルク」

発売：2025年10月28日

価格：6,820円

容量：90ml／1.5カ月分

（エボル）