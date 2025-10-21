Æ£ÌÚÄ¾¿Í¤¬¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢½éÃÊ¼øÍ¿¤òÀ¸Êó¹ð¡ª¡¡¡Ö¹âÄÐ¾´ý¤Þ¤Ä¤ê¡×¤Ë½éÅÐÃÅ
¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡ÖABEMA¡Ê¥¢¥Ù¥Þ¡Ë¡×¤¬ÌµÎÁÇÛ¿®¤ò³«»Ï¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡ØMISS KING / ¥ß¥¹¡¦¥¥ó¥°¡Ù¡ÊÁ´8ÏÃ¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÇÐÍ¥¤ÎÆ£ÌÚÄ¾¿Í¤µ¤ó¤¬¡¢10·î12Æü¤Ë¾´ý¤Î¤Þ¤Á¡¦¹âÄÐ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¹âÄÐ¾´ý¤Þ¤Ä¤ê¡×¤Ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½éÅÐÃÅ¡£½¸¤Þ¤Ã¤¿¡È¾´ý¥Õ¥¡¥ó¡É500¿Í¤ÎÁ°¤Ç¡Ö¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢½éÃÊ¡×¼øÍ¿¤òÀ¸Êó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÍ½¹ð±ÇÁü¡Û
https://www.youtube.com/watch?v=Pv05dutdYKY
¢£¡ØMISS KING / ¥ß¥¹¡¦¥¥ó¥°¡Ù¤È¤Ï¡©
¡ÖABEMA¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡ØMISS KING / ¥ß¥¹¡¦¥¥ó¥°¡Ù¤Ï¡¢¤Î¤ó¤µ¤ó±é¤¸¤ëÅ·ºÍ´ý»Î¤ÎÉã¤Ë¿ÍÀ¸¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦¹ñ¸«ÈôÄ»¤¬¡¢¤½¤Î¿¼¤¤Áþ¤·¤ß¤«¤é³«²Ö¤µ¤»¤¿ºÍÇ½¤È¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ËÆÍ¤¿Ê¤à°Õ»Ö¤Î¶¯¤µ¤Ç¡¢¼«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤¯¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¤Ç¤¹¡£
9·î29Æü¤Î½é²óÊüÁ÷°ÊÍè¡ÖABEMA¡×¤Î¥É¥é¥Þ¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤òÆÈÁö¡£À¤³¦Æ±»þÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ëNetflix¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯9·î29Æü¡Á10·î5Æü½µ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆüËÜ¡¦¹á¹Á¡¦ÂæÏÑ¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖNetflix½µ´ÖTOP10¡Ê¥·¥ê¡¼¥º¡Ë¡×Æþ¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÈôÄ»¤È¥Ð¥Ç¥£¤òÁÈ¤ß¡¢ÈôÄ»¤ÎÉã¤ØÉü½²¤ò´ë¤Æ¤ë”¸µ´ý»Î¤Î¥Ò¥âÃË”Æ£Æ²À®¸ç¤òÆ£ÌÚÄ¾¿Í¤µ¤ó¡¢Éü½²·×²è¤ò¸«¼é¤ëÆ£Æ²¤ÎÎø¿Í¡¦ºæÎé»ÒÌò¤Ë¤ÏÁÒ²Ê¥«¥Ê¤µ¤ó¡¢ÈôÄ»¤¬¿ÍÀ¸¤ò·ü¤±¤ÆÉü½²¤¹¤ëÉã¿Æ¤Ç¤¢¤ê¡ÈÅ·ºÍ´ý»Î¡É¤Î·ë¾ë¾´°ìÌò¤ËÃæÂ¼»âÆ¸¤µ¤ó¤¬½Ð±é¡£
¤µ¤é¤Ë±ü´Ó·°¤µ¤ó¡¢¿¹½¥ÅÍ¤µ¤ó¡¢ÌÄ³¤Í£¤µ¤ó¡¢À¾²¬ùþÇÏ¤µ¤ó¡¢»³¸ý¼ÓÌï²Ã¤µ¤ó¤é¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤¬ÀªÂ·¤¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡È¾´ý¥Õ¥¡¥ó¡É500¿Í¤ÎÁ°¤Ç¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢½éÃÊ¼øÍ¿¤òÀ¸Êó¹ð
Æ£ÌÚ¡ÖÂçºå¤ÏÂè2¤Î¸Î¶¿¡¢½µ2Æü¤ÏÂçºå¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ç¡È7Ê¬¤Î2´ØÀ¾¿Í¡É¡Ê¾Ð¡Ë¡×
º£²ó¡¢2025Ç¯10·î12Æü¤Ë¾´ý¤Î¤Þ¤Á¡¦¹âÄÐ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¹âÄÐ¾´ý¤Þ¤Ä¤ê¡×¤Ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÆ£ÌÚÄ¾¿Í¤µ¤ó¤¬½éÅÐÃÅ¡£
Âç¶½Ê³¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë´ÑµÒ¤òÁ°¤Ë¡¢¡Ö¹âÄÐ¤ËÍè¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡×¤À¤È¸ì¤ëÆ£ÌÚ¤µ¤ó¤¬¡ÖÂçºå¤ÏËè½µÅÚÍËÄ«8»þ¤«¤éÈÖÁÈ¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Ëè½µÍè¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ÏÈ¯¤À¤È´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Á°¾è¤ê¤·¤Æ½µ¤Î2Æü¤ÏÂÚºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤â¤¦¤Û¤Ü¡È7Ê¬¤Î2´ØÀ¾¿Í¡É¤Ç¤¹¡£¡Ê¾Ð¡Ë25Ç¯°Ê¾åÁ°¤Ë½Ð±é¤·¤¿Ä«¥É¥é¤ò¼ýÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¤â¡¢È¾Ç¯°Ê¾åÂçºåÊë¤é¤·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Âè2¤Î¸Î¶¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤È¡¢Âç¤¤Ê´¿·Þ¤ÎÇï¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Æ£ÌÚ¡ÖÎëÌÚÂç²ð¶åÃÊ¤Ë¡Ø¤¯¤À¤µ¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢¤¼¤Ò¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤È¡×
¤Þ¤¿¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï½¸¤Þ¤Ã¤¿¡È¾´ý¥Õ¥¡¥ó¡É500¿Í¤ÎÁ°¤ÇÆ£ÌÚ¤µ¤ó¤¬¡Ö¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢½éÃÊ¡×¼øÍ¿¤òÀ¸Êó¹ð¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¡£
¡ÖÉã¿Æ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¾´ý¤ËºÇ½é¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¾®³ØÀ¸¤Î¤³¤í¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿Æ£ÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡¢Æ±¥É¥é¥Þ¤Î¼èºà»þ¤ËËã¿ý¥×¥í¤Ç¾´ý¤Î¥×¥í´ý»Î¤Ç¤â¤¢¤ëÎëÌÚÂç²ð¶åÃÊ¤ÈÂÐÃÌ¤·¡¢µÍ¾´ý¤òÈäÏª¡£¤½¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢ÎëÌÚ¶åÃÊ¤¬Æ£ÌÚ¤µ¤ó¤ÎÏÓÁ°¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¾´ýÏ¢ÌÁ¤ËÄ¾ÃÌÈ½¤·¤¿¤³¤È¤ÇÀ²¤ì¤Æ¡Ö¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢½éÃÊ¡×¤¬¼øÍ¿¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Æ£ÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡Ö´ÊÃ±¤Ê¼ê¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¸¬Â½¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¡ÖµÍ¾´ý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤Ë¤âÂç²ð¤µ¤ó¤¬¡Ø¤ª¾å¼ê¤Ç¤¹¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢½éÃÊ¤È¤ì¤Þ¤¹¤è¡Ù¤È¤º¤Ã¤ÈË«¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢¡Ø¤½¤³¤Þ¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢¤¼¤Ò¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤éËÜÅö¤Ë¿äÁ¦¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡£¥º¥ë¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÃãÌÜ¤Ãµ¤¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËÌÀ¤«¤·¡¢²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢Æ£ÌÚ¤µ¤ó¤¬¡Ö¤³¤³¤«¤éÈôÄ»¤¬¾´ý¤Ç¤Î¤·¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÄË²÷¤Ê¥µ¥¯¥»¥¹¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤Û¤Ã¤³¤ê¤Ç¤¤ë¥·¡¼¥ó¤äÇòÇ®¤Î¾´ý¥·¡¼¥ó¤âÁý¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤Î¤ó¤µ¤ó¤äÃæÂ¼»âÆ¸¤µ¤ó¤¬¾´ý¤ò»Ø¤¹¤µ¤Þ¤Ë¤â¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤È´ÑµÒ¤«¤é¤ÏÅöÆü°ìÈÖ¤ÎÇï¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ö¾´ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¾´ý¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¿¡ÖABEMA¡×¤¬¡¢¥É¥é¥Þ¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê·Á¤Ç¡¢ÆüËÜ¤½¤·¤ÆÀ¤³¦¤Ë¸þ¤±¤Æ¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤¬¸Ø¤ëÅÁÅýÊ¸²½¤Ç¤¢¤ë¡È¾´ý¡É¤òÉñÂæ¤Ë¡¢µÕ¶¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦½÷À¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤ò¡¢Èþ¤·¤¯¡¢¤½¤·¤ÆÎÏ¶¯¤¯ÉÁ¤¤¤¿ËÜ³Ê¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¡ØMISS KING / ¥ß¥¹¡¦¥¥ó¥°¡Ù¤Ï¸½ºß¤â¡ÖABEMA¡×¤Ë¤ÆÁ´ÏÃÌµÎÁ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®Ãæ¡£¤¼¤Ò¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡þ¡ØMISS KING / ¥ß¥¹¡¦¥¥ó¥°¡Ù¥¹¥È¡¼¥ê¡¼
Å·ºÍ´ý»Î¡Ú¾´°ì¡ÊÃæÂ¼»âÆ¸¡Ë¡Û¤Î¤â¤È¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡ÚÈôÄ»¡Ê¤Î¤ó¡Ë¡Û¡£Êì¤È3¿Í¡¢ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤ÍÄ¾¯´ü¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤¢¤ë»þ¾´°ì¤Ï2¿Í¤ò¼Î¤Æ¤Æ½Ð¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Êì¤ÈÉÏ¤·¤¤À¸³è¤òÁ÷¤ëÈôÄ»¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤ä¤¬¤ÆÊì¤âÉÂ¤ÇÂ¾³¦¤·¡¢ÈôÄ»¤Ï¸ÉÆÈ¤Î¿È¤È¤Ê¤ë¡£
°ìÊý¡¢ÈôÄ»¤ò¸«¼Î¤Æ¤¿¾´°ì¤Ï¾´ý³¦¤ÇÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¡¢µÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î»Ñ¤Ë»¦°Õ¤¬²êÀ¸¤¨¡¢Éü½²¤ò»î¤ß¤ëÈôÄ»¤À¤¬¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¿Þ¤é¤º¤â¾´ý¤ÎºÍÇ½¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¡£
ÈôÄ»¤ÎºÍÇ½¤ò¸«È´¤¤¤¿¡¢¸µ´ý»Î¤Î¡ÚÆ£Æ²¡ÊÆ£ÌÚÄ¾¿Í¡Ë¡Û¤Ï¡¢¾´°ì¤ËÂÐ¤·¤Æ°ø±ï¤Î²áµî¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¶¦¤Ë¡Ö¾´ý¤ÇÉü½²¤ò¤·¤è¤¦¡×¤È»ý¤Á¤«¤±¤ë¡£ÈôÄ»¤Ï¡¢Æ£Æ²¤È¤½¤ÎÎø¿Í¡ÚÎé»Ò¡ÊÁÒ²Ê¥«¥Ê¡Ë¡Û¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢Éü½²·×²è¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢Æ£Æ²¤Î»ØÆ³¤Î¤â¤È¡Ö»Ë¾å½é¤Î½÷À´ý»Î¡×¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤Ë¡Ý¡Ý
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¤Î¤Ï¡¢¾´°ì¤Î¿·¤¿¤Ê²ÈÂ²¤Ç¤¢¤ê¡¢¾´ý³¦¤ËÀäÂç¤Ê±Æ¶ÁÎÏ¤ò»ý¤Ä¡Ö·ë¾ë²È¡×¤ÎÂ¸ºß¡£¤½¤·¤Æ¡¢¶¯¼Ô¤¿¤Á¤¬¤Ò¤·¤á¤¯¡¢¾´ý¤È¤¤¤¦ÅÁÅý¤È¼ÂÎÏ¤ÎÀ¤³¦¡£
²Ì¤¿¤·¤ÆÈôÄ»¤Ï¡¢¤¤¤¯¤Ä¤â¤ÎµÕ¶¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢”»Ë¾å½é¤Î½÷À´ý»Î”¤Ø¤ÎÆ»¤òÀÚ¤êÂó¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£Éü½²¤ÎÀè¤Ë¡¢Èà½÷¤¬¼ê¤Ë¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤Ï¡Ý¡½
¤³¤ì¤Ï¡¢Áþ¤·¤ß¤Ë¼ü¤ï¤ì¤ë°ì¿Í¤Î½÷À¤¬¡¢¾´ý¤òÄÌ¤¸¤Æ¿ÍÀ¸¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¡£
¢£ÈÖÁÈ³µÍ×
ABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡ØMISS KING / ¥ß¥¹¡¦¥¥ó¥°¡Ù
¡Ê¥¨¥Ü¥ë¡Ë