「痔だから大丈夫」は危険。大腸がんを見逃す、便潜血検査の落とし穴【医師解説】

がん検診で「要精密検査」と言われたら、ほとんどの人が不安でたまらなくなると思います。また、がん以外でも要精密検査となることはあるのでしょうか？ 精密検査では一体、どんなことをするのかも気になるところです。今回は、要精密検査と言われたら必ず大腸がんなのかについて、「和光市駅前かわはら内視鏡・消化器内科クリニック」の川原先生に解説していただきました。

監修医師：

川原 洋輔（和光市駅前かわはら内視鏡・消化器内科クリニック）

東邦大学医学部卒業。その後、東京慈恵会医科大学内視鏡学講座に入局、東京慈恵会医科大学葛飾医療センター内視鏡部診療医長などを務める。2023年、埼玉県和光市に「和光市駅前かわはら内視鏡・消化器内科クリニック」を開院。日本消化器内視鏡学会専門医・指導医・学術評議員・関東地方会評議員、日本消化器病学会専門医、日本内科学会認定医。

編集部

便潜血検査では、血液の有無で大腸がんがわかるのですか?

川原先生

そうとも言えますし、そうでないとも言えます。便潜血検査はあくまでも、リスクの高い人たちを振り分ける「スクリーニング」が目的なので、便潜血検査の結果だけでは大腸がんやポリープの有無がはっきりするわけではありません。

編集部

たしかに、痔がある場合などでも便潜血検査が陽性になりそうですね。

川原先生

そうですね。逆に、痔だからと言って必ずしも検査が陽性になるわけではありません。したがって、もし痔を持っている人が便潜血検査で陽性になった場合でも「痔があるから」と自己判断せずに、必ず精密検査を受けるようにしましょう。

編集部

なるほど。便潜血検査はあくまでも「1つの目安」なのですね。

川原先生

そのとおりです。専門用語で「偽陰性」「偽陽性」という言葉があります。大腸がんがあっても常に出血しているわけではないため、結果が「陰性」となったり（偽陰性）、痔など別の原因で出血している場合など、大腸がんではないのに「陽性」と判定されたり（偽陽性）することが起こり得ます。

編集部

例えば、最初の検査で陽性でも、次が陰性であれば安心していいのでしょうか？

川原先生

そんなことはありません。偽陰性の場合も多くありますので、一度でも要精密検査と出た場合は、必ず医療機関を受診しましょう。

※この記事はMedical DOCにて＜大腸がん検診で「要精密検査」と言われた…これって大腸がん? 対処法を医師が解説!＞と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。