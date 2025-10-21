もちろんスマホで使ってもアリなのよ。

USBから音が取り出せるNintendo Switch 2だけど、USB DACとかUSBドングルつきイヤホンとの相性があるんだよね。だからあらかじめSwitch 2での動作チェック済みUSB DACはありがたや。しかもAZLAの「Smart DAC A150」なら、2,200円の劇的低価格でこれまたありがたや。

有線イヤホンをつなげるだけじゃなくて、スピーカーにつなげるときにも使えるよ！

Image: AZLA

なおコイツ、ちょっと注意が必要なとこもある。UAC 2.0規格のUSB DACなんですよ。それのいったいどこに注意したらいいのかというと、PS5や初代Switchでは使えなさそうだ、というところ。これらのゲーム機って世代前となるUAC 1.0仕様のUSB DACしか使えないんですよね。

そのかわりスペックがいいんです。 PCM 384kHz／32bitのハイレゾ再生に対応しているもの。 4極3.5mm対応だからマイク付きイヤホンでもちゃんと動くし、サウンドとマイク信号を分離させるシールド処理がされているので、音楽を聴いてもボイチャで喋ってもどっちもクリア＆クリーン。

Switch 2だけじゃなく、PCやスマホで使うためのUSB DACとしてもアリですねえ…。

Source: AZLA